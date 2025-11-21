Slušaj vest

Kupovina stana je jedna od najvažnijih finansijskih odluka, a pitanje koje sve češće postavljaju kupci i investitori glasi: "Ako kupim stan ove godine, koliko može da vredi za pet, deset ili dvadeset godina?"

Iako niko ne može da predvidi budućnost sa potpunom sigurnošću, istorijski podaci i tržišna statistika daju dovoljno materijala za prilično jasne projekcije.

Inflacija gura cene naviše

Na pitanje da li će cene stanova rasti, odgovor ne leži u prognozama, već u jednoj sigurnoj činjenici: inflacija raste, pa sa njom i cena kvadrata. Nekretnine se zato smatraju jednim od najpouzdanijih načina zaštite novca.

Pored toga, stan može odmah da počne da vraća investiciju kroz izdavanje, što za mnoge kupce predstavlja dodatni motiv.

Foto: Shutterstock

Tržište bez alternative podiže potražnju

U Srbiji ne postoji razvijena berza niti snažni investicioni fondovi kao opcija za ulaganje, pa se kapital najčešće sliva u nekretnine.

Zbog toga se na tržištu nadmeću svi od velikih investitora, preko onih koji traže stan za izdavanje, do mladih porodica koje kupuju prvi dom. Najtraženije su manje jedinice, do 45 m², na dobrim lokacijama u većim gradovima, a upravo tu se beleži i najveći rast vrednosti.

Koliko su stanovi poskupeli poslednjih godina?

Da bismo razumeli budućnost, dovoljno je da se osvrnemo samo malo unapred.