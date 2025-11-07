Slušaj vest

Jedna od najvećih dilema prilikom kupovine stana, naročito ako kupac nije stručan, jeste pitanje, da li je sve u njemu zaista funkcionalno i lepo uređeno.

Upravo sa tom nedoumicom suočio se jedan korisnik Redita iz Srbije, koji je zatražio savet i mišljenje zajednice.

- Ćao svima, planiram da kupim ovaj stan i generalno mi se jako dopada - svetao je, ima lep raspored prostorija i prostire se na 65 kvadrata. Ipak, ono što me brine je dnevni boravak sa kuhinjom. Zidovi u tom delu nisu potpuno ravni, cela prostorija je pomalo kriva zbog oblika zgrade, pa nisam siguran kako će izgledati kada se opremi. Imate li neki savet kako da se prostor uredi da deluje skladno i prijatno? Da li taj nepravilan oblik može da se pretvori u prednost - recimo, kroz igru svetlom, nameštajem i dekoracijama? Svakako planiram da angažujem arhitektu kada se odlučim za kupovinu, ali voleo bih da čujem i vaša mišljenja i ideje - napisao je korisnik.

Ubrzo su stigli brojni komentari i saveti. Među njima se javio i jedan korisnik koji se predstavio kao arhitekta i ocenio da je stan, nažalost, „maksimalno iskorišćen“ - što u ovom slučaju ne mora biti dobra stvar.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

- Sve je nekako pretrpano. Da li razmišljaš da rušiš zid u kuhinji? Ako da, moguće je malo proširiti taj deo kuhinje i dnevne sobe, promeniti raspored i stvoriti više prostora. Ako ne, onda se može postići bolji utisak samo kroz uređenje - izbor boja, vrste nameštaja i rasvete - poručio je arhitekta.

Ipak, bilo je i onih koji su smatrali da bi rušenje zida bila greška, s obzirom na to da je prostor već jasno odvojen.

Stručnjaci koji su učestvovali u diskusiji nisu imali mnogo pohvala za raspored stana, iako je autor teme istakao da mu se veoma dopada. Jedan korisnik mu je čak savetovao da potraži drugi stan.

- Previše kvadrata odlazi na hodnike i prazan prostor. Kretanje kroz stan deluje neprirodno i nefunkcionalno. Između trpezarijskog stola i ugaone garniture moraćeš da se provlačiš. Spavaće sobe treba zameniti - manja soba je bolja za bračni krevet. Teško da se može postići bolji raspored, posebno ako su instalacije već sprovedene. A ako menjaš raspored, dobićeš kuhinju kroz koju se prolazi - što sigurno ne želiš. Možda može da se preuredi u lep stan za dvoje, ali nikako za porodicu - naveo je jedan korisnik.

Na kraju, iako su komentari bili pretežno negativni, treba imati u vidu da je odluka o kupovini stana individualna i vrlo lična. Većina se složila u jednom - angažovanje arhitekte je u ovom slučaju najpametniji potez, što je i sam korisnik planirao da uradi.

S obzirom na reakcije, deluje da se autor objave možda i pokajao što je uopšte podelio dilemu na internetu.