Slušaj vest

Stručnjaci za ulaganja u Beogradu sve češće kažu da je garaža kao neobrađeni grumen zlata. Dobra investicija je i poslovni prostor. 

Gde je najisplativije ulagati, u kojim delovima raste vrednost nekretnina i zbog čega

Za investiranje u nekretnine, pored Novog Beograda i Zemuna, Surčin je trenutno jedna od najisplativijih lokacija, tvrde stručnjaci.

Stručnjak za nekretnine Dušan Mirkulovski kaže da su Zemun i Novi Beograd delovi koji su dobro povezani infrastrukturom. "U poslednje vreme statistika pokazuje da je i Surčin opština koja se dobro povezuje sa gradom i ima tu neku infrastrukturu koja se najavljuje da će sve bolje i bolje biti", navodi Mirkulovski.

Prethodnih godina i u Srbiji se pojavio trend da roditelji studenata, najčešće rođaci ili kumovi, udruže sredstva i kupe stan, pa ga prodaju kad deca diplomiraju.

Zbog nedovoljno parking mesta, sve više su tražene garaže, pa su danas i ta ulaganja vrlo isplativa.

Automobil u garaži
Njaskuplja garaža prodata je za 72.000 evra Foto: Shutterstock

Garaža kao neobrađeni grumen zlata

Procenitelj za nekretnine Milić Đoković kaže da je garaža neobrađeni grumen zlata. "Kao kada hoćete zlato da pretvorite u nakit. To je nešto malo što se relativno lako kapitalizuje, lako se izda, lako se proda, a ne uložite relativno velike pare. Vi nemate kod garaže šta da ulažete. Nema tu da vam neko odnese bojler, da vam neko pokvari pločice, da vam pokvari stolar i tako dalje. Imate parče betona i do viđenja, prijatno", objašnjava Đoković.

Prosečna cena je 35.000 evra. A pre dve godine na Starom gradu jedna je prodata za više od 60.000 evra.

Koliko košta poslovni prostor

Dobra investicija je i poslovni prostor. Najviše se traže lokali u prizemlju zgrada, na prometnim mestima gde ima mnogo ljudi.

Na najatraktivnijim lokacijama kvadratni metar košta i do sedam hiljada evra.

"Ono što mogu da kažem i o čemu ljudi uvek treba da razmisle je da li je taj poslovni prostor ima širok izlog ili je to manji i skučeni izlog. Da li ima adekvatan parking. Možete napraviti radnju ako nema te ulaze i neka vrata to automatski gubi potencijal", objašnjava Mirkulovski.

Stručnjaci tvrde da je najbolje kupovati lokale na Novom Beogradu, Savskom venacu, u blizini velikih stadiona i tržnih centara.

(Kurir.rs/RTS)

Ne propustiteNekretnineCENA GARAŽE U BEOGRADU KAO KUĆE U SREMU: Kvadrat ide do 4.000 evra i biće sve skuplje
belvil-marina.jpg
NovčanikAKO OVE STVARI DRŽITE U GARAŽI, NADRLJALI STE! Kazne idu i do 500 evra, a ovo je kompletna lista
Automobil Garaža
NekretnineAKO STE KUPILI PARKING MESTO MOŽDA NISTE ZAISTA POSTALI PRAVNI VLASNIK! Obratite pažnju na ove parametre ili vaša porodica neće moći da ga nasledi
Automobil u garaži
NekretnineSTAN, GARAŽA, ZEMLJIŠTE - U ŠTA JE NAJSIGURNIJE ULOŽITI? Ako svoj novac investirate u ovo, zarada će biti dugoročna
ulaganje.jpg