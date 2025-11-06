Slušaj vest

Stručnjaci za ulaganja u Beogradu sve češće kažu da je garaža kao neobrađeni grumen zlata. Dobra investicija je i poslovni prostor.

Gde je najisplativije ulagati, u kojim delovima raste vrednost nekretnina i zbog čega

Za investiranje u nekretnine, pored Novog Beograda i Zemuna, Surčin je trenutno jedna od najisplativijih lokacija, tvrde stručnjaci.

Stručnjak za nekretnine Dušan Mirkulovski kaže da su Zemun i Novi Beograd delovi koji su dobro povezani infrastrukturom. "U poslednje vreme statistika pokazuje da je i Surčin opština koja se dobro povezuje sa gradom i ima tu neku infrastrukturu koja se najavljuje da će sve bolje i bolje biti", navodi Mirkulovski.

Prethodnih godina i u Srbiji se pojavio trend da roditelji studenata, najčešće rođaci ili kumovi, udruže sredstva i kupe stan, pa ga prodaju kad deca diplomiraju.

Zbog nedovoljno parking mesta, sve više su tražene garaže, pa su danas i ta ulaganja vrlo isplativa.

Njaskuplja garaža prodata je za 72.000 evra Foto: Shutterstock

Garaža kao neobrađeni grumen zlata

Procenitelj za nekretnine Milić Đoković kaže da je garaža neobrađeni grumen zlata. "Kao kada hoćete zlato da pretvorite u nakit. To je nešto malo što se relativno lako kapitalizuje, lako se izda, lako se proda, a ne uložite relativno velike pare. Vi nemate kod garaže šta da ulažete. Nema tu da vam neko odnese bojler, da vam neko pokvari pločice, da vam pokvari stolar i tako dalje. Imate parče betona i do viđenja, prijatno", objašnjava Đoković.

Prosečna cena je 35.000 evra. A pre dve godine na Starom gradu jedna je prodata za više od 60.000 evra.

Koliko košta poslovni prostor

Dobra investicija je i poslovni prostor. Najviše se traže lokali u prizemlju zgrada, na prometnim mestima gde ima mnogo ljudi.

Na najatraktivnijim lokacijama kvadratni metar košta i do sedam hiljada evra.

"Ono što mogu da kažem i o čemu ljudi uvek treba da razmisle je da li je taj poslovni prostor ima širok izlog ili je to manji i skučeni izlog. Da li ima adekvatan parking. Možete napraviti radnju ako nema te ulaze i neka vrata to automatski gubi potencijal", objašnjava Mirkulovski.

Stručnjaci tvrde da je najbolje kupovati lokale na Novom Beogradu, Savskom venacu, u blizini velikih stadiona i tržnih centara.