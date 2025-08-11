Slušaj vest

Garaže su nekretnine na glasu. Njihova cena u Beogradu dostigla je čak 4.000 evra po kvadratnom metru. Poskupela su i parking mesta – i to više od 40 odsto u odnosu na prošlu godinu. I biće sve skuplje, kažu, dok broj parking mesta ne bude približno proporcionalan broju automobila.

Sudeći prema cenama garažnih mesta, nedostatak parkinga primetan je sve više i u Novom Sadu. Agenti za nekretnine kažu da ima mnogo više automobila, nego garaža i parking mesta.

"Tako da cene će sigurno ići naviše, a za ljude koji žele da se parkiraju bez stresa na periferiji grada može da se kupi parking-mesto za 3.000 do 5.000 evra. I tamo su stanovi jeftiniji“, kaže Gordan Lemajić iz Agencije za nekretnine SOLIS iz Novog Sada.

Preslikana situacija i u Nišu. Garaže se lako prodaju, a još brže se izdaju.

"Cena zavisi od same lokacije na kojoj se nalazi objekat, gde se prodaju garažna ili parking mesta, tako da cene parking mesta variraju od 3.000 do 10.000 na nekim modernim lokacijama, a cene garažnih mesta se kreću od 7.000 do 15.000 u centru grada“, rekla je Sandra Blažić iz niške kompanije "Blažić nekretnine“.

Pojedina mesta za parkiranje u Beogradu koštaju kao garsonjera na periferiji prestonice ili potpuno opremljena kuća sa okućnicom u Mačvi ili Sremu.

"Odlična investicija za period od desetak godina"

Najčešće se prodaju garažna mesta, jer je garaža sve manje.

"Kupovina garažnog mesta jeste odlična investicija u početku, zato što u slučaju zoniranja i svega toga, samo po mesečnoj nadoknadi koju treba da plaćamo to se isplati kroz nekih desetak godina. Pod pretpostavkom da cene parking mesta, odnosno zona neće rasti, a pošto dnevne karte rastu tako da je to odlična investicija za neki period od desetak godina, to se isplati“, napomenuo je kupac garažnog mesta u Beogradu Marko Arsenović.

Uroš Jovanović iz "ART Nekretnine“ u Beogradu rekao je da je parking još deficitarnija roba u poređenju sa stanovima.

"Naši propisi, kada govorimo o izgradnji, obavezuju investitore da na određeni broj stanova predvide određeni broj parking mesta. To je obično u centru grada između 1,1 i 1,3 parking mesta po izgrađenom stanu. Što znači da, ako vi napravite zgradu sa 10 stanova, morate da predvidite između 11 i 13 parking mesta“, istakao je Jovanović.

Zbog širenja Aerodroma "Nikola Tesla", mnogi su priliku za zaradu videli u gradnji parkinga na njivama. Jedan dan parkiranja automobila košta 500 dinara.

"Došli smo na ideju da zakupimo zemljište, otvorimo parking mesta, trenutno imamo 600 parking mesta, to je isplativa investicija i proširujemo, ulažemo i sledeća naša investicija je na natkrivanje svih parking mesta. Ovaj parking je regularan, ima sve papire, sve dozvole“, istakao je Zoran Stoiljković iz firme "Fly zone parking“ iz Surčina.

Podaci pokazuju da je u poslednjih nekoliko godina broj prodatih garažnih mesta porastao za više od 65 odsto. Najveći broj je kupljen na Savskom vencu, Novom Beogradu, Zvezdari. Najjeftinija garaža prodata je u Smederevu za 300 evra, a najskuplje parking mesto kupljeno je u Beogradu za 73 hiljade evra.