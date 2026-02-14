Slušaj vest

Rastuća globalna strast prema železničkim putovanjima dobija upečatljiv izraz kroz turistički Istočni Ekspres u Turskoj. Noćno putovanje između turske prestonice Ankare i istočnoanatolijskog dragulja Karsa putnicima pruža zadivljujuće poglede na snegom prekrivene anatolijske ravnice i planine.

Spajajući nostalgiju, slikovito putovanje i održivost, turistički Istočni Ekspres stekao je međunarodno priznanje kao jedno od najimpresivnijih železničkih putovanja na svetu.

Najtraženija vožnja vozom u Turskoj

Ritam šina, udobni kupei, snežni pejzaži i očaravajuća stajališta pretvaraju Istočni Ekspres u mnogo više od običnog putovanja vozom - to je prava bajka kroz Anadoliju.

Saobraćajući u oba pravca između Ankare i Karsa, ruta je spektakularna u oba smera, iako je putovanje iz prestonice ka Karsu kroz dramatične anatolijske predele najpopularniji izbor. Turistički Istočni Ekspres polazi tri puta nedeljno iz oba grada, a karte su dostupne onlajn.

- Kako je to najtraženije železničko putovanje u Turskoj, karte se rasprodaju veoma brzo, pa je rana rezervacija neophodna. Putovanje traje oko 24 sata i nudi udobne kupee sa ležajevima, upečatljive pejzaže i planirana zaustavljanja za izlete. Mnogi putnici personalizuju svoje kupee svetlima i dekoracijama kako bi dodatno naglasili toplu i prijatnu atmosferu. Putnici mogu poneti sopstveni piknik - kupei imaju frižider i lavabo - ili jesti u restoranskom vagonu pre nego što se smeste na miran noćni odmor u vozu. Voz koji polazi iz Ankare prolazi kroz Kirikkale, Kajseri, Sivas, Erzindžan i Erzurum, da bi na kraju stigao u Kars. Na relaciji Ankara - Kars voz se zaustavlja u

Erzindžanu i Erzurumu, dok se na povratku, od Karsa ka Ankari, zaustavlja u Iliču, Divrigiju i Sivasu, pružajući putnicima priliku da istraže brojne prirodne i istorijske znamenitosti, uključujući i lokalitete pod zaštitom UNESCO-a - ističu u Agenciji za promoviju i razvoj turizma u Turskoj.

Zimsko putovanje vozom od Ankare do Karsa Foto: TGA (Türkiye Tourism Promotion and Development Agency)

Najmagičnija zimska destinacija

Slikovito železničko putovanje započinje u Ankari, a završava se u Karsu - gradu poznatom po svojoj slojevitoj istoriji, zimskim pejzažima i regionalnoj kuhinji. Kao jedno od najstarijih naselja u Anadoliji, Kars nudi bogato, ali pristupačno istorijsko iskustvo, od prepoznatljive arhitekture u centru grada do vekovima starih znamenitosti u okolini. U blizini grada nalazi se Ani, lokalitet svetske baštine UNESCO-a.

Nekada veliki srednjovekovni grad poznat kao "grad 1001 crkve“, Ani se odlikuje impresivnom zbirkom crkava, kupatila, jedne od najranijih džamija i moćnih utvrđenja, koja odražavaju slojevito urbano nasleđe oblikovano smenom hrišćanskih i muslimanskih dinastija.

Prirodne lepote Karsa nude jedinstveno iskustvo. U Sarikamišu posetioci mogu skijati na kristalno čistom snegu i uživati u vožnji sankama, uz veličanstvene poglede. Jezero Čildir, na granici između Karsa i Ardahana, još je jedno prirodno čudo koje se mora

videti, sa svojom zaleđenom površinom tokom zime. Dok posetioci klize preko leda u saonicama koje vuku konji, ribari se mogu videti kako probijaju ledenu površinu da bi lovili šarana - upečatljiv prizor koji je postao jedan od najprepoznatljivijih zimskih simbola ovog regiona.

Jezero Čildir Foto: TGA (Türkiye Tourism Promotion and Development Agency)

Jedno od najupečatljivijih iskustava u Karsu jesu večernji obroci, tokom kojih se posetioci upoznaju sa autentičnim duhom grada kroz ‘ašik atišmasi’ (tradicionalna verbalna nadmetanja narodnih pesnika), kavkaske narodne igre i pažljivo osmišljen jelovnik koji uključuje guščje meso, karski sir, rakiju i istočnoanatolijska vina.

Poznat po bogatoj gastronomiji - uključujući sireve, grijer, med, guščje meso i mantije - Kars takođe poziva posetioce u Muzej sira u selu Bogatepe, gde mogu saznati više o tradiciji proizvodnje sira u regionu i probati razne lokalne sireve.