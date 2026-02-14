Slušaj vest

Reč je o modernim kompozicijama koje bi trebalo da unaprede međunarodni železnički saobraćaj.

Generalni direktor "Srbijavoza" Ljubiša Pejičić izjavio je danas da će vozovi koji će saobaraćati na relaciji Beograd -Budimpešta biti moderni i brzi sa kapacitetom od 498 putnika.

Sedišta sa kožnim presvlakama

"Kapaciteta voz je 498 putnika, od toga je 250 mesta predviđeno za sedenje i to u dva razreda. U prvom razredu je predviđeno 45 mesta, u drugom razredu 205. Dizajn je moderan, sedišta su presvučena kožnim presvlakama, poseduju utičnice za napajanje i svetiljke za čitanje", dodao je Pejičić za TV Prva.

Pejičić je rekao da je pet vozova koji će saobraćati na ovoj relaciji proizveo kineski proizvođač China Railway International / China Railway International Group (CRIC), a vozovi će se kretati na pojedinim deonicama do 200 kilometara na čas.

Naveo je i da vozovi imaju i kafeteriju gde se mogu kupiti piće i grickalice.

"Pored toga postoji i kafe aparat, samouslužni, gde se mogu pripremiti pića", dodao je on.

Srpski ćilim na plafonu

Istakao je da koliko se vodilo računa o svakom detalju u vozovima, posebno o srpskoj tradiciji, govori i detalj na unutrašnjem plafonu - srpski ćilim.

Pruga Beograd - Budimpešta predstavlja jedan od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u regionu Centralne i Istočne Evrope i ključni je deo saradnje Kine, Srbije i Mađarske u okviru inicijative "Pojas i put".

Srpska deonica pruge duga je 183,1 kilometar, projektovana za brzine do 200 kilometara na čas, i izgrađena je kao dvokolosečna, elektrifikovana pruga za mešoviti putnički i teretni saobraćaj.

Projekat ispoštovao sve standarde bezbednosti

Projekat podrazumeva potpunu modernizaciju železničke infrastrukture, uključujući uvođenje naprednog signalno-sigurnosnog sistema ETCS nivoa 2, ukidanje putnih prelaza u nivou i primenu savremenih evropskih standarda bezbednosti.

Pruga je deo osnovne TEN-T mreže Evropske unije i povezuje se sa panevropskim koridorima X i Xb, čime se jača pozicija Srbije kao važnog saobraćajnog i logističkog čvorišta u regionu.

Očekuje se da će skraćenje vremena putovanja između Beograda, Novog Sada i Subotice doprineti većoj mobilnosti putnika, razvoju dnevnih poslovnih i turističkih kretanja, kao i povećanju konkurentnosti železnice u odnosu na drumski i avio-saobraćaj.