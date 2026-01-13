Slušaj vest

Sofronijević je najavila da će naredne nedelje razgovarati sa mađarskim zvaničnicima o puštanju u saobraćaj brze pruge od Beograda i Budimpešte.

- Ja ne volim da se izjašnjavam dok nemam zvanične podatke, ali situacija je da će se to desiti kraj februara ili u martu. Videćemo sa mađarskim kolegama i onda ću saopštiti precizan podatak kada ćemo imati i ovu prugu - rekla je Sofronijevićeva za TV Prva.

Dodala je i da će pruga koja spaja Beograd i Budimpeštu biti veoma značajna za putovanja u ovom delu Evrope i da će voz u nekim deonicama moći da ide brzinom od 200 kilometara na sat.

Dodala je i da će jedna od tema razgovara sa zvaničnicima biti i evropski koridor Beograd-Budimpešta-Beč. Sofronijevićeva je dodala da će putovanje iz Beograda do Budimpešte trajati ispod tri sata.

- Ova pruga nam omogućavan da za ispod tri sata stignemo do Budimpešte. Sednemo u voz u Beogradu u devet, a u podne smo u Budimpešti - navela je ona.

Istakla je da će nakon sastanka sa Mađarskom saopštiti zvanične podatke o puštanju pruge u rad. Pruga Beograd-Budimpešta predstavlja jedan od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u regionu Centralne i Istočne Evrope i ključni je deo saradnje Kine, Srbije i Mađarske u okviru inicijative "Pojas i put".

Srpska deonica pruge duga je 183,1 kilometar, projektovana za brzine do 200 kilometara na čas, i izgrađena je kao dvokolosečna, elektrifikovana pruga za mešoviti putnički i teretni saobraćaj.

Skraćenje vremena putovanja između Beograda, Novog Sada i Subotice očekuje se da doprinese većoj mobilnosti putnika, razvoju dnevnih poslovnih i turističkih kretanja, kao i povećanju konkurentnosti železnice u odnosu na drumski i avio-saobraćaj.

U Srbiji je brza pruga od Novog Sada do Subotice zvanično otvorena za putnički saobraćaj 8. oktobra 2025. godine.