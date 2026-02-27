Slušaj vest

Srpska asocijacija menadžera održala je XIX izbornu Skupštinu na kojoj je za novog predsednika Udruženja izabran Dragomir Kostić, generalni direktor Strateškog distributivnog područja Srbija u Atlantic Brands (Atlantic Grupa). Kostić će poziciju predvodnika najvećeg udruženja menadžera u zemlji preuzeti od Mihaila Jankovića, generalnog direktora MK Grupe, i njoj će u naredne tri godine nastaviti da pruža doprinos daljem osnaživanju menadžerske zajednice i razvoju društva.

Dragomir Kostić je iskusni poslovni lider sa više od tri decenije profesionalnog iskustva u upravljanju, razvoju poslovnih ljudi i timova, kao i strateškom razvoju poslovanja. Karijeru je gradio kroz međunarodno okruženje i uloge sa visokim nivoom odgovornosti, a u okviru Atlantic sistema u Srbiji obavlja menadžerske funkcije usmerene na rast, operativnu izvrsnost, unapređenje procesa i razvoj timova.

Njegov menadžerski pristup zasniva se na jasno postavljenim ciljevima, merenju rezultata i dugoročnom jačanju partnerstava na tržištu.

Foto: Zoran Lončarević

Kostić preuzima ulogu predsednika SAMa u godini u kojoj se obeležavaju dve decenije poslovanja Asocijacije sa željom da se nastavi u smeru u kojem se Asocijacija i razvijala do sada, kao snažnija zajednica, kroz još savremeniji pristup i veći doprinos razvoju menadžerske profesije i društva u celini.

- Velika mi je čast i odgovornost što preuzimam ulogu predsednika SAMa koji je snažna, stabilna i samoodrživa organizacija sa izgrađenim ugledom i jasnom društvenom ulogom. Moj prioritet je da tu zaostavštinu očuvamo i dodatno unapredimo tako da Asocijacija bude još relevantnija i vidljivija, u skladu sa vremenom u kojem živimo. U narednom periodu fokusiraćemo se na jačanje dijaloga i kritičkog mišljenja kroz sve formate i programe SAM-a, jer verujem da su to temelji odgovornih poslovnih i društvenih odluka. Posebnu pažnju posvetićemo pripremi i uključivanju generacije Z, koja ulazi u radne godine i menja način na koji se razumeju liderstvo, autoritet, motivacija i razvoj, a naš zadatak je da te promene razumemo i pretvorimo u snagu organizacija i timova koje vodimo. Istovremeno, nastavićemo da razvijamo programe koji prave razliku i po kojima je SAM prepoznat i koji fokus stavljaju na pojedinca, znanje i izgradnju budućih lidera. Dodatno ćemo raditi i na regionalnom povezivanju sa organizacijama sličnog karaktera, kako bismo razmenjivali iskustva i zajedno doprinosili stvaranju povoljnijeg poslovnog ambijenta u širem prostoru u kojem prirodno poslujemo - istakao je Dragomir Kostić, novi predsednik SAMa.

Foto: Zoran Lončarević

Okupljenima se obratio i Mihailo Janković, koji je predvodio Asocijaciju u prethodne tri godine. Tom prilikom zahvalio je članovima na saradnji i ukazanom poverenju, istakavši da je ponosan na zajednički ostvarene rezultate koji su imali značajan uticaj na menadžersku zajednicu, kao i da će oni biti snažan oslonac za dalju izgradnju još boljih prilika za razvoj, povezivanje i pozitivan uticaj na društvo i nove

generacije.

- Mandat od februara 2023. do danas završavam zadovoljan i ponosan sa rezultatima koje smo ostvarili zajedno sa članovima i Upravnim odborom. U tri godine realizovali smo više od 190 aktivnosti, dodatno osnažili ključne programe, poput Mentorskog programa i SAM Akademije, pokrenuli smo program Menadžer SAM na dan za najbolje srednjoškolce Srbije i sačuvali finansijsku nezavisnost i samoodrživost Asocijacije. Siguran sam da će se SAM na dalje razvijati, a ja ću nastaviti da podržavam njen rad, uz

punu podršku Dragomiru Kostiću - naglasio je Mihailo Janković.

Odmah po završetku zvaničnog dela, održan je i panel na temu „Šta nam donosi 2026. godina?“ na kojem su učesnici istakli šta će iz ugla biznisa biti u fokusu, koji su potencijali, kao i izazovi sa kojima će se menadžeri i biznisi suočavati. U diskusiji su učestvovali: Mihailo Janković, CEO, MK Group, Slobodan Đinović, CEO, Orion telekom, Dragomir Kostić, generalni direktor, Atlantic Brands i Nebojša Matić, CEO, Mikroelektronika.

Foto: Zoran Lončarević

Novi članovi Upravnog odbora SAMa biće: Mihailo Janković, CEO MK Group, Vlastimir Vuković, predsednik izvršnog odbora, NLB Komercijalna banka, Dragan Filipović, predsednik izvršnog odbora, Generali Osiguranje Srbija, Biljana Jovanović, vlasnica i direktorka, Modna kuća LUNA, Borislav Miljanović, CEO, Represent System, Branka Pudrulja Durbaba, glavna direktorka za biznis korisnike, A1

Srbija, Ivana Đoković, direktorka korporativne divizije i član izvršnog odbora, AIGO, Rade Rakočević, predsednik investicionog komiteta, Senzal Global Equity Fund, Saša Popović, suvlasnik i CEO, VEGA IT, prof. dr Dragan Lončar, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu, partner i osnivač, Peterhof Consulting, Đurđa Radivojević, CEO, Smurfit Westrock Avala Ada, Marijana Vasilescu, CEO, MediGroup, Nebojša Krivokuća, CEO, Milšped Group, Nenad Gulevski, regionalni direktor, Tetra Pak East Europe, Vladan Krsman, globalni direktor za tehnološke inovacije i razvoj, Schneider Electric i zamenik generalnog direktora, Schneider Electric Hub.

Predsednik Skupštine Srpske asocijacije menadžera biće Nebojša Matić, direktor i vlasnik firme Mikroelektronika, dok će Miša Lukić biti specijalni savetnik Upravnog odbora.