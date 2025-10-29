Slušaj vest

Raditi za nekoga ko proverava svaki vaš potez i traži da mu sve pošaljete na odobrenje – ovo može da izludi najstrpljivije. Ali, ne očajavajte.

Autorka knjige „Managing Up: How to Get What You Need From the People in Charge“, profesorka ljudskog ponašanja i kouč lidera iz kompanija kao što su Google i Amazon, otkriva da postoji način da se izborite sa „mikromenadžerom“ a da ne izgubite živce i energiju svaki dan, piše CNBC Make It.

Pet koraka koji mogu pomoći ako radite sa preterano kontrolisanim i nestrpljivim šefom: 1. Ne čekaj savršenstvo – pokaži prvu verziju

Umesto da danima doteruješ projekat do savršenstva, napravi osnovnu verziju i reci: „Evo šta sam do sada pripremio. Još nije finalno, ali želeo sam da pokažem koncept i strukturu kako bismo to zajedno razvili dalje.“

Tako ćeš pokazati inicijativu, šef će imati priliku da da svoje mišljenje, a ti ćeš sačuvati vreme i živce.

2. Potvrdi njegov autoritet (ali zadrži svoje mišljenje)

Koristi rečenice poput: „Naravno, konačna odluka je na Vama“ ili „Evo mog predloga, vi odlučite šta je najbolje.“ To ne znači da se povlačiš, već da pokazuješ da znaš ko donosi odluke.

Umesto da direktno predlažeš, postavljaj pitanja: „Šta mislite ako bismo pokušali da…?“ ili „Da li bi imalo smisla da uradimo…?“ Ova taktika povećava osećaj kontrole kod sagovornika i smanjuje tenziju.

3. Deli informacije pre nego što ih traže

Pošalji na početku nedelje kratak plan zadataka ili javi ako kasniš na sastanak. Iako deluje naporno, ovakav pristup zadovoljava potrebu tvog šefa da ima pregled, a tebe oslobađa dodatnih objašnjenja kasnije.

Na primer: „Da vas držim u toku – pripremio sam nedeljni izveštaj sa glavnim novostima.“ Ili: „Potvrđujem da nastavljamo sa [projekat X]. Javite mi do petka ako ima promena.“

4. Preduhitri kritiku

Reci: „Planiram da uradim [zadatak X] na ovaj način. Imate li neki savet pre nego što počnem?“ Ako dođe do ispravke, koristi tehniku „da, i…“ – priznaj njihovu poentu, ali dodaj i svoj ugao.

Na primer:

„Da, razumem potrebu da budem kraći u mejlovima, i mislim da je ipak korisno zadržati deo sa kontekstom, zbog onih koji nisu detaljno upućeni u projekat.“

Tako pokazuješ da slušaš, ali i da razmišljaš.

5. Traži i pohvalu, ne samo kritiku

Reci: „Volim da čujem na čemu mogu da radim, ali mi je važno da znam i šta radim dobro – da bi toga bilo više.“ Dodaj: „Da li biste mogli s vremena na vreme da podelite šta vam se dopada u mom pristupu, ili više volite da se fokusiramo samo na ono što treba popraviti?“

Na taj način jasno daješ do znanja da ti je važno da rasteš, ali i da ti priznanje znači.