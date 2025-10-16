Slušaj vest

Dok poslodavci u Hrvatskoj gotovo svakodnevno ističu da nema dovoljno radnika, a u zemlju stiže sve više stranih radnika, mladi Hrvati tvrde da posao ne mogu da nađu. Kažu da o prosečnoj plati od 1.437 evra, koliko je iznosila u julu ove godine, mogu samo da sanjaju.

Na popularnom forumu Reddit, jedan mladić je otvoreno napisao:

- Da li se to samo meni čini ili su u Hrvatskoj ostali samo poslovi čišćenja, građevine i konobarisanja? Za početne pozicije u IT sektoru sada traže dve godine iskustva. Nisam uspeo da nađem ništa što se plaća više od 1.300 evra, i to uz bar 200 sati mesečno. Dobijam stotine odbijenica, većina se ni ne javi.

„Ljudi su nekvalifikovani, a očekuju mnogo“

U komentarima su se javili i drugi korisnici, pa i oni koji zapošljavaju:

– Nedavno sam zapošljavao u IT sektoru i bio sam šokiran koliko se nekvalifikovanih ljudi prijavilo. Od 50 prijava, možda sam petoro mogao da pozovem na razgovor. Ljudi misle da su firme krive, ali ja se pitam – gde su ti stručni radnici?

Jedan korisnik dodaje da mnogi imaju nerealna očekivanja:

– Tražiš ulaznu poziciju, a kažeš da je 1.300 evra malo? To je skoro prosečna plata u Hrvatskoj. Možda ne prolaziš jer ti CV nije dobro napisan, ima gramatičke greške ili nejasne izjave. Dobra prezentacija otvara vrata.

„Kvalitetni radnici već imaju dobre poslove“

Mnogi su se složili da stručni i iskusni radnici već imaju dobre poslove i da je teško privući kvalitetan kadar.

– Ljudi koji zaista znaju svoj posao i vole to što rade već su se snašli. Takve firme čuvaju, jer dobri uslovi znače više od dodatnih 100 evra. Zašto bih menjao posao ako ne znam da li ću se bolje provesti? – napisao je jedan korisnik.

„Moderno ropstvo“ i nerazumevanje poslodavaca

Neki mladi, međutim, situaciju vide drugačije:

– Vi poslodavci zapošljavate ljude koji troše svoje vreme i energiju da bi zaradili novac od kojeg vi uzimate veliki deo sebi. To je moderno ropstvo. I još se žalite da vam kandidati nisu dovoljno dobri? Ako vam 50 ljudi ne odgovara, uradite taj posao sami! – poručio je jedan ogorčeni komentator.

S druge strane, ima i onih koji brane poslodavce:

– Nisam poslodavac, ali biram saradnike za svoj tim. Ne tražim „robove“, već nekog normalnog s kim mogu da radim. Naravno da želim kompetentnog kolegu – to nije iskorišćavanje, to je odgovornost.

„Imaš 20 godina i hoćeš 1.300 evra – pa kako?“

Jedna korisnica istakla je da su očekivanja mladih često previsoka u odnosu na iskustvo:

– Imam fakultet i do 26. godine sam imala platu od 1.250 evra, sa sedam godina radnog staža u bolnici. Danas mnoge devojke neće da rade za manje od 2.000 evra, a kod kuće sede i ništa ne rade.