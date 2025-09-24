Poreska uprava zapošljava IT stručnjake, ekonomiste, pravnike, analitičare, stručnjake za komunikaciju i adminstrativce
InfoBiz
KO ŽELI POSAO U JAVNOM SEKTORU, EVO PRILIKE! Traže se kandidati različitih struka za više pozicija
Slušaj vest
Poreska uprava Srbije u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje (NSZ), organizuje danas sajam zapošljavanja u prostorijama beogradske filijale NSZ, na adresi Gundulićev venac 23-25, od 10 do 14 časova, objavila je NSZ.
U saopštenju se navodi da oni koji traže posao na sajmu mogu da se upoznaju sa otvorenim pozicijama i mogućnostima zaposlenja u Poreskoj upravi koja ima potrebu za zapošljavanjem IT stručnjaka, ekonomista, pravnika, analitičara, stručnjaka za komunikaciju i adminstrativaca, navodi se u saopštenju.
Kurir Biznis/Telegraf
Reaguj
Komentariši