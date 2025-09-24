Slušaj vest

Poreska uprava Srbije u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje (NSZ), organizuje danas sajam zapošljavanja u prostorijama beogradske filijale NSZ, na adresi Gundulićev venac 23-25, od 10 do 14 časova, objavila je NSZ.

U saopštenju se navodi da oni koji traže posao na sajmu mogu da se upoznaju sa otvorenim pozicijama i mogućnostima zaposlenja u Poreskoj upravi koja ima potrebu za zapošljavanjem IT stručnjaka, ekonomista, pravnika, analitičara, stručnjaka za komunikaciju i adminstrativaca, navodi se u saopštenju.

Kurir Biznis/Telegraf

Ne propustiteMoj biznisPOSLE OVIH ŠKOLA, POSAO JE ZAGARANTOVAN: Mladi se zapošljavaju za samo dva meseca! Otvoren i veći broj radnih mesta
0605 shutterstock_2466836605.jpg
SrbijaGRAD IZDVOJIO 18 MILIONA DINARA: Javni pozivi za mere zapošljavanja u Loznici
LOZNICA - Najavili javni poziv.JPG
InfoBizZA OVE POSLOVE ZELENO SVETLO DAVAĆE POSEBNA KOMISIJA: Do službe će se moći samo uz odobrenje "odozgo", a OVO JE GLAVNI RAZLOG
2763289-profimedia0345321039-ls.jpg
DruštvoSLEDEĆE GODINE JAVNI SEKTOR PRIMA RADNIKE: Zapošljavati, ali s merom
0809-shutterstock-700211917.jpg