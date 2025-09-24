Poreska uprava Srbije u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje (NSZ), organizuje danas sajam zapošljavanja u prostorijama beogradske filijale NSZ, na adresi Gundulićev venac 23-25, od 10 do 14 časova, objavila je NSZ.

U saopštenju se navodi da oni koji traže posao na sajmu mogu da se upoznaju sa otvorenim pozicijama i mogućnostima zaposlenja u Poreskoj upravi koja ima potrebu za zapošljavanjem IT stručnjaka, ekonomista, pravnika, analitičara, stručnjaka za komunikaciju i adminstrativaca, navodi se u saopštenju.