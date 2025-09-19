"LJUDI SU RAZMAŽENI" Ove poslove niko ne želi da radi, a dobro se plaćaju: Zašto ove profesije večno fale i ko je kriv?
Avioni stoje na pisti jer nema ko da ih vozi. Upravo takvo stanje je trenutno u švajcarskoj nacionalnoj aviokompaniji koja sada otkazuje čak 1.4000 letova zbog manjka pilota. Istovremeno, u Srbiji je sve više oglasa za poslove koje retko ko želi da radi, iako su plate često velike.
Na ovu temu za Kurir televiziju govorili su Dragan Šljukić, automehaničar, Jelena Bukovčić, stjuardesa, i Radoslav Milovanović, direktor Udruženja privatnih ustanova socijalne zaštite.
Bukovčić: Radnici odlaze zbog boljih uslova
Bukovčić kaže da iako je nekada posao stjuardese bio posao iz snova, mladi su se promenili i umesto da pitaju da li je posao lep, gde je sve putovala ili videla, mladi sada pitaju da li je posao težak.
- Posao stjuardese je nešto što je ljudima delovalo kao nešto nedostižno, imaginarno, kao bajka, i zaista jeste. Posao kao posao, ta putovanja, stjuardese koje prolaze u uniformi, sve su lepe, elegantne, doterane, lepo hodaju, to jeste san svake devojke - kaže Bukovčić.
Ona kaže da je razlog zašto pilota i kabinskog osoblja nema je zato što su otišli negde gde su im pruženi bolji uslovi.
- Ja sam radila u jendoj stranoj kompaniji, nisam radila u našim. Znam koji su uslovi koje su nudili oni, a koje uslove su nudili ovde. To je potpuno drugačiji sistem. Piloti dobijaju znantno bolje uslove u arapskim kompanijama nego u evropskim. Piloti ne plaćaju poreze, nema poreza na zaradu, uslovi i zdravstveno osiguranje, benefiti za školovanje dece, bonusi koje dobijaju su jako veliki - kaže Bukovčić.
Bukovčić kaže da pored idealnih uslova, težina posla jeste velika, posao je takav da zahteva ustajanje u ranim jutarnjim časovima.
Šljukić: Za malu zainteresovanost mladih su krivi roditelji
Na pitanje zašto Srbiji nedostaju automehaničari iako se pokazalo da zarada može prevazići iznos od 200 hiljada dinara, on je odgovorio:
- Ima više razloga, nije to od juče. Ostali su neki stereotipi da je to težak, prljav posao. Jeste, ali je takođe i lep, jer svako ima kola i svako dolazi kod vas. Svakome ste bitan faktor, imate status i svaki dan se dešava nešto novo - kaže Šljukić.
Šljukić navodi da mladi pokazuju sve manje interesovanje, pa dodaje da su za to krivi sami roditelji i čuvena rečenica "uči sine školu, da ne budeš majstor".
- Ja sam ovaj posao odabrao jer sam voleo. Bio sam odličan đak u osnovnoj školi i mogao sam da upišem šta sam hteo, bilo je pritiska od strane porodice da nastavim da učim, ali sam se ja odlučio za ovo - kaže Šljukić.
On dodaje da tržište diktira uslove, pa ukoliko ima deset majstora, biće odabran onaj najbolji, ali pošto smo u situaciji da postoji jedan, svi idu kod jednog i zarada majstora je dobra.
Milovanović: Ljudi su razmaženi
O najavi države da će od 1. oktobra biti povećane plate u obrazovanju i zdravstvu i činjenici da pored ovakvih benefita kadrovi i dalje fale, Milovanović kaže:
- Poalko se slika o kadrovima menja. Ovaj posao ne može da radi niko ko ga ne voli, ko nema želudac. Svako može da pogreši dva puta u životu, kojim poslom se bavi i pri izboru supružnika. Ako dobro odaberete oba, nećete imati problema - kaže Milovanović.
Milovanović dodaje da se slika menja zbog dovođenja zaposlenih iz inostranstva, pa je objasnio:
- Vlasnik jednog doma ima četiri Nepalke kojima je prezadovoljan. Toliko su vredne i sposobne da se sada stari kadrovi žale zašto su one toliko hiperaktivne, vredne, zašto ne prave pauze, zašto ne puše i koriste društvene mreže na poslu? Vlasnik mi je rekao da će skloniti sve stare kadrove i doneti inostrane radnike - kaže Milovanović.
On za krivca ove slike u Srbiji navodi razmaženost ljudi.
