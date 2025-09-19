Slušaj vest

Avioni stoje na pisti jer nema ko da ih vozi. Upravo takvo stanje je trenutno u švajcarskoj nacionalnoj aviokompaniji koja sada otkazuje čak 1.4000 letova zbog manjka pilota. Istovremeno, u Srbiji je sve više oglasa za poslove koje retko ko želi da radi, iako su plate često velike.

Jelena Bukovčić Foto: Kurir Televizija

Na ovu temu za Kurir televiziju govorili su Dragan Šljukić, automehaničar, Jelena Bukovčić, stjuardesa, i Radoslav Milovanović, direktor Udruženja privatnih ustanova socijalne zaštite.

Bukovčić: Radnici odlaze zbog boljih uslova

Bukovčić kaže da iako je nekada posao stjuardese bio posao iz snova, mladi su se promenili i umesto da pitaju da li je posao lep, gde je sve putovala ili videla, mladi sada pitaju da li je posao težak.

- Posao stjuardese je nešto što je ljudima delovalo kao nešto nedostižno, imaginarno, kao bajka, i zaista jeste. Posao kao posao, ta putovanja, stjuardese koje prolaze u uniformi, sve su lepe, elegantne, doterane, lepo hodaju, to jeste san svake devojke - kaže Bukovčić.

Aerodromi Švajcarske ostali prazni zbog manjka pilota - Zašto je sve manja zainteresovanost mladih za određene poslove? Izvor: Kurir televizija

Ona kaže da je razlog zašto pilota i kabinskog osoblja nema je zato što su otišli negde gde su im pruženi bolji uslovi.

- Ja sam radila u jendoj stranoj kompaniji, nisam radila u našim. Znam koji su uslovi koje su nudili oni, a koje uslove su nudili ovde. To je potpuno drugačiji sistem. Piloti dobijaju znantno bolje uslove u arapskim kompanijama nego u evropskim. Piloti ne plaćaju poreze, nema poreza na zaradu, uslovi i zdravstveno osiguranje, benefiti za školovanje dece, bonusi koje dobijaju su jako veliki - kaže Bukovčić.

Bukovčić kaže da pored idealnih uslova, težina posla jeste velika, posao je takav da zahteva ustajanje u ranim jutarnjim časovima.

Šljukić: Za malu zainteresovanost mladih su krivi roditelji

Na pitanje zašto Srbiji nedostaju automehaničari iako se pokazalo da zarada može prevazići iznos od 200 hiljada dinara, on je odgovorio:

- Ima više razloga, nije to od juče. Ostali su neki stereotipi da je to težak, prljav posao. Jeste, ali je takođe i lep, jer svako ima kola i svako dolazi kod vas. Svakome ste bitan faktor, imate status i svaki dan se dešava nešto novo - kaže Šljukić.

Dragan Šljukić Foto: Kurir Televizija

Šljukić navodi da mladi pokazuju sve manje interesovanje, pa dodaje da su za to krivi sami roditelji i čuvena rečenica "uči sine školu, da ne budeš majstor".

- Ja sam ovaj posao odabrao jer sam voleo. Bio sam odličan đak u osnovnoj školi i mogao sam da upišem šta sam hteo, bilo je pritiska od strane porodice da nastavim da učim, ali sam se ja odlučio za ovo - kaže Šljukić.

On dodaje da tržište diktira uslove, pa ukoliko ima deset majstora, biće odabran onaj najbolji, ali pošto smo u situaciji da postoji jedan, svi idu kod jednog i zarada majstora je dobra.

Milovanović: Ljudi su razmaženi

O najavi države da će od 1. oktobra biti povećane plate u obrazovanju i zdravstvu i činjenici da pored ovakvih benefita kadrovi i dalje fale, Milovanović kaže:

Foto: Kurir Televizija

- Poalko se slika o kadrovima menja. Ovaj posao ne može da radi niko ko ga ne voli, ko nema želudac. Svako može da pogreši dva puta u životu, kojim poslom se bavi i pri izboru supružnika. Ako dobro odaberete oba, nećete imati problema - kaže Milovanović.

Milovanović dodaje da se slika menja zbog dovođenja zaposlenih iz inostranstva, pa je objasnio:

- Vlasnik jednog doma ima četiri Nepalke kojima je prezadovoljan. Toliko su vredne i sposobne da se sada stari kadrovi žale zašto su one toliko hiperaktivne, vredne, zašto ne prave pauze, zašto ne puše i koriste društvene mreže na poslu? Vlasnik mi je rekao da će skloniti sve stare kadrove i doneti inostrane radnike - kaže Milovanović.

On za krivca ove slike u Srbiji navodi razmaženost ljudi.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs