Reč je o dobro plaćenom poslu za koji nisu potrebne formalne kvalifikacije ni posebna obuka, ali postoji razlog zašto nije popularan.

Hayleigh, poznata na TikToku kao The Mort Tech, radi kao tehničarka u mrtvačnici, a njen posao godišnje može doneti i do 45.000 funti (oko 53.000 evra). Na društvenim mrežama redovno deli detalje o karijeri i u jednom videu objasnila je kako se može ući u ovu neobičnu profesiju.

Iako je počela kao operativka pogrebnih usluga, s vremenom je napredovala. Ističe da ne postoji jasan put za ulazak u industriju – najvažniji su iskustvo i saosećanje.

Minimalni uslovi za prijavu

- Jedini uslov koji sam morala da ispunim bila je vozačka dozvola - rekla je Hayleigh.

Prvi mesec pratila je iskusnijeg kolegu i obavljala zadatke pod nadzorom. Nakon četiri do pet nedelja dobila je odobrenje da samostalno obavlja sve aspekte posla.

Jedina poteškoća bila joj je nošenje leša zbog visine.

- Nije bilo službene obuke, dobijete knjižicu i pročitate je. Većina učenja dešava se na poslu - objašnjava.

Online platforma i podrška zajednice

Sada koristi TikTok kako bi odgovarala na pitanja o svom jedinstvenom poslu. Ljudi je pitaju sve - od balzamovanja tela do njenih ličnih pogrebnih želja. TikTokerka takođe pokreće razgovore o tugovanju i nošenju sa gubitkom, a njeni pratioci redovno izražavaju podršku.

- Pazili ste na mog rođaka i znam da stalno to govorim, bez vašeg napornog rada i odlučnosti ne bismo se oprostili - napisao je jedan gledalac.

- Obožavam ove video snimke, tako ste zanimljivi - dodao je drugi, dok je treći komentar glasio: