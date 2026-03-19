Rast penzija u Srbiji koji se "zahuktao" poslednjih godina nastaviće se i dalje. Kako je pre neki dan u druženju sa penzionerima u Sevojnu najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić penzije će nastaviti da rastu i ove godine.

- Hoću da vam kažem nekoliko stvari, za koje mislim da su važne. Prvo, penzije će i ove godine ponovo i značajno da rastu! To vam garantujem, i mislim da je to važno. Pod dva, imamo jedan problem koji me muči, i tražio sam predloge rešenja od ljudi iz PIO fonda, da vidim šta će oni da predlože kako da ovaj problem rešimo. Moramo da onima sa najmanjim penzijama da pružimo bolje uslove uz povećanje primanja. Ne sme da bude toliko velika razlika u penzijama - rekao je Vučić koji se više puta dotakao teme nejednakost u penzijama kod najstarijih sugrađana.

Kako pomoći onima sa najnižim penzijama?

Zato je rešen da pomogne onima sa najnižim primanjima, odnosno penzionerima koji imaju penzije ispod 45.000 dinara.

- Svima će penzije da rastu - i onima sa niskim i onima sa visokim penzijama, ali hoću da posebno neko povećanje ili poseban način dodatne isplate novca obezbedim za ljude koji imaju ne samo najniže već i niže penzije, dakle ispod 40.000 ili 45.000, da to posebno povećamo da bi ljudi mogli da imaju sigurnost, da bi ljudi mogli da planiraju budućnost i da budu mnogo zadovoljniji - rekao je Vučić.

Prema njegovim rečima, nejednakost je ono što ljude boli, jer kad se penzija poveća za 11 odsto, njegovom ocu se povećava za 11.000, a nekom drugom se poveća za 2.200.

- I kako god da okrenete, to nije pošteno. Zato moramo da pronađemo neki model u skladu sa zakonom, da ne pogazimo zakon i da pokažemo šta je to što možemo da uradimo, šta je to što možemo da napravimo zajednički - naglasio je Vučić.

Poslednje povećanje u decembru 2025.

Podsećamo, poslednjih godina najstariji građani Srbije konačno žive mnogo bolje nego ranije. Konstantan rast penzija koji je zabeležen u Srbiji poslednjih nekoliko godina nadmađuje inflaciju, pa je kvalitet njihovog života značajno bolji. Poslednje povećanje penzija u decembru 2025. donelo je više para na račun penzionera već od januara 2026.

Tako je prosečna penzija u Srbiji uvećana za oko 6.000 dinara mesečno, što znači dodatnih 72.000 dinara tokom cele godine. Iznos uvećanja zavisio je od vrste penzije i nivoa primanja, a rast penzija u poslednjih nekoliko godina konstantno nadmašuje inflaciju, čime se značajno poboljšava životni standard najstarijih građana.

U periodu januar-oktobar 2025. prosečna penzija iznosila je 50.679 dinara (432,5 evra). U poređenju sa oktobrom prethodne godine, realni rast penzija iznosi 7,9%, dok je u periodu januar-oktobar realni rast bio 6,4%, što potvrđuje da penzije rastu iznad nivoa inflacije.

Pored redovnih povećanja, država je od 2020. godine isplatila i oko 650 evra po penzioneru kroz jednokratne novčane pomoći, koje su posebno značile u kriznim periodima, poput pandemije i energetske krize.

Paketi solidarne pomoći Solidarna pomoć se dodeljuje u vidu jednoobraznih, standardizovanih paketa sa prehrambenim namirnicama i sredstvima za higijenu, putem sprovođenja jedinstvene nabavke koja je poverena Savezu penzionera Srbije, a koji radi i distribuciju paketa udruženjima i odborima korisnika penzija koji ih onda dalje dele korisnicima.

Ko ima pravo na pakete?

Podela paketa solidarne pomoći penzionerima čije penzije ne prelaze najniži iznos penzije uvećan za 10 odsto, odnosno 34.201,32 dinara, počinje u petak, 20. marta, u gradskim i opštinskim udruženjima penzionera širom Srbije. Pravo na pakete solidarne pomoći imaju i penzioneri koji primaju i penziju iz inostranstva ukoliko iznos njihovih penzija u zbiru nije veći od 34.201,32 dinara.

Prema podacima PIO fonda za ovaj vid društvenog standarda ove godine je opredeljeno 240 miliona dinara, što je kako naglašavaju značajno više u odnosu na sredstva utrošena za ove namene prethodnih godina, pa će zahvaljujući tome pakete solidarne pomoći tokom 2026. dobiti više od 100.000 penzionera.