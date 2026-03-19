Ukupan obim trgovine bitkoinima u poslednja 24 sata iznosi 42,41 milijardu evra, što je više nego juče.

Indeks straha i pohlepe (Fear and Greed Index) za bitkoin se danas nalazi na nivou 23 u kategoriji "ekstremni strah", malo manje u odnosu na jučerašnji nivo 26 u kategoriji "strah".

Kako prenosi Koindesk, eskalacija geopolitičkih tenzija na Bliskom istoku naterala je investitore da povuku kapital iz rizičnijim sredstava poput kriptovaluta ka pouzdanijim utočištima kao što je švajcarski franak.

Vrednost itirijuma (ETH) danas je pala za 4,05 odsto na 1.862,58 evra, a vrednost bajnens koina (BNB) za 2,27 odsto na 558,03 evra.

Kriptovaluta solana (SOL) pala je za 1,8 odsto na 77,09 evra, a avalanš (AVAX) za 3,07 odsto na 8,25 evra. Telegramova kriptovaluta tonkoin (TON) se danas prodaje za 1,08 evra, što je za 4.75 odsto manje nego juče.

Danas se najviše trguje bitkoinom, itirijumom i solanom. Najveći rast trenutno beleže kriptovalute COS, C i DEXE.