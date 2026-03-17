Ukupan obim trgovine bitkoinima u poslednja 24 sata iznosi 47,08 milijarde evra, što je osetno više nego juče. Indeks straha i pohlepe (Fear and Greed Index) za bitkoin se danas nalazi na nivou 28 u kategoriji "strah", poboljšan u odnosu na jučerašnji nivo 23 u kategoriji "ekstremni strah".

Vrednost itirijuma (ETH) danas je porasla za 1,43 odsto na 2.014,62 evra, a vrednost bajnens koina (BNB) pala za 2,24 odsto na 575,65 evra.

Prema podacima koje citira Kointelegraf, skok itirijuma iznad ključne granice otpora izazvao je prinudno zatvaranje (likvidaciju) velikog broja kratkih pozicija, odnoso opklada na pad cene.

Kriptovaluta solana (SOL) pala je za 0,32 odsto na 81,13 evra, a avalanš (AVAX) porasla za 0,39 odsto na 8,87 evra. Telegramova kriptovaluta tonkoin (TON) se danas prodaje za 1,16 evra, što je za 0,45 odsto više nego juče. Danas se najviše trguje bitkoinom, itirijumom i solanom. Najveći rast trenutno beleže kriptovalute POLYX, ANIME i DEGO.