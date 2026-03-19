Cene stoke na tržištima i u klanicama širom Srbije beleže razlike u zavisnosti od vrste i težine životinja, kao i od regiona.

Protekle nedelje zabeleženi su rast cena bikova, jaganjaca i prašadi, dok je ponuda u nekim kategorijama bila prosečna ili slabija u odnosu na prethodni period.

Bikovi i telad

Tovni bikovi simentalske rase, preko 500 kg – do 550 din/kg (Pirot) T

Telad do 160 kg – 900 din/kg (Kraljevo)

Tovna junad preko 480 kg – 530 din/kg (Srednji Banat)

Krave za klanje – 250–490 din/kg

Prasad i tovne svinje

Prasad 16–25 kg – 270–350 din/kg (Kraljevo, Loznica, Južna Bačka)

Tovne svinje 80–120 kg – 145–160 din/kg (Podrinje, Južna Bačka)

Pijaca Obrenovac – prašad 16–25 kg – 320 din/kg

Jaganjci

Pirot – 600 din/kg (ponuda vrlo slaba)

Srem – 500 din/kg,

srednji Banat – 430 din/kg

Kraljevo – 400 din/kg (ponuda prosečna)

Raški region – 420 din/kg

Cene se razlikuju po regionima i vrsti životinja, dok je tražnja za bikovima, jaganjcima i prasadi i dalje visoka, a ponuda u pojedinim oblastima ograničena.