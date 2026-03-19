Cene stoke rastu širom Srbije: Telad u Kraljevu 900 dinara, jaganjci u Pirotu 600 dinara po kilogramu
Cene stoke na tržištima i u klanicama širom Srbije beleže razlike u zavisnosti od vrste i težine životinja, kao i od regiona.
Protekle nedelje zabeleženi su rast cena bikova, jaganjaca i prašadi, dok je ponuda u nekim kategorijama bila prosečna ili slabija u odnosu na prethodni period.
Bikovi i telad
Tovni bikovi simentalske rase, preko 500 kg – do 550 din/kg (Pirot) T
Telad do 160 kg – 900 din/kg (Kraljevo)
Tovna junad preko 480 kg – 530 din/kg (Srednji Banat)
Krave za klanje – 250–490 din/kg
Prasad i tovne svinje
Prasad 16–25 kg – 270–350 din/kg (Kraljevo, Loznica, Južna Bačka)
Tovne svinje 80–120 kg – 145–160 din/kg (Podrinje, Južna Bačka)
Pijaca Obrenovac – prašad 16–25 kg – 320 din/kg
Jaganjci
Pirot – 600 din/kg (ponuda vrlo slaba)
Srem – 500 din/kg,
srednji Banat – 430 din/kg
Kraljevo – 400 din/kg (ponuda prosečna)
Raški region – 420 din/kg
Cene se razlikuju po regionima i vrsti životinja, dok je tražnja za bikovima, jaganjcima i prasadi i dalje visoka, a ponuda u pojedinim oblastima ograničena.
Kurir Biznis/Kamatica