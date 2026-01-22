Slušaj vest

Reporteri STIPS iz Užica evidentirali su pad prodajne cene teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma na stočnoj pijaci u ovom gradu, pa je u sedmici za nama dominirao iznos od 720 din/kg. U klanicama sa područja šumadijskog regiona došlo je do raste otkupnih cena tovne junadi telesne mase preko 480 kilograma i krava za klanje SM rase.

Pad cene teladi i tovne junadi

Za otkupljenu tovnu junad plaćali su 480 din/kg, a za krave za klanje 250 din/kg. Obim ponude bio je na prošlonedeljnom nivou, a broj otkupljenih grla bio malo veći nego predhodne sedmice. Dominantna otkupna cena teladi iznosila je 945 din/kg, kao i prethodne sedmice u klanicama na području mačvanskog regiona, dok su za otkupljenu tovnu junad telesne mase preko 480 kilograma klaničari plaćali 435 din/kg.

Nije bilo promena u odnosu na prethodnu sedmicu u klanicama na području jablaničkog regiona, pa je dominantna otkupna cena tovnih bikova telesne mase preko 500 kilograma iznosila 440 din/kg. Osim bikova, vršen je otkup krava za klanje SM rase po dominantnoj ceni od 240 din/kg. Na pijaci žive stoke u Leskovcu je kao i prethodnih sedmica izostala prodaja teladi i ostalih kategorija goveda. Klaničari sa područja južnobanatskog regiona su u sedmici za nama otkupljivali tovnu junad telesne mase preko 480 kilograma, po dominantnoj ceni od 400 din/kg, a broj otkupljenih grla bio je dosta slab.

Foto: Printscreen/RTS

U klanicama na području Podrinjskog regiona vršen je otkup tovnih bikova SM rase telesne mase preko 500 kilograma po dominantnoj ceni od 460 din/kg kao i prethodne sedmice, a i obim otkupa, nije se bitnije menjao. Ponuda teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma, tovnih bikova teesne mase preko 500 kilograma i krava za klanje biila je dobra u sedmici za nama u klanicama na području pirotskog regiona. Kod teladi je otkupna cena iznosila 850 din/kg, kod bikova 530 din/kg, a kod krava za klanje 250 din/kg.

Prasad i dalje na ceni

Reporteri STIPS su u periodu od 12. do 18. januara evidentirali rast prodajne cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma na stočnoj pijaci u Kragujevcu, uprkos činjenici da je u ponudi bilo preko 300 grla. Dominirao je iznos od 450 din/kg. Sem prasadi skuplje su u odnosu na prethodnu sedmicu bile i tovne svinje telesne mase preko 120 kilograma, pošto je domnirao iznos od 210 din/kg. U klanicama na području šumadijskog regiona evidentiran je rast otkupnih cena tovnih svinja telesne mase preko 120 kilograma na dominantnih 230 din/kg i prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma na 450 din/kg.

Za razliku od njih niža je bila otkupna cena krmača za klanje, pošto je dominirao iznos od 170 din/kg. U klanicama na području srednjebanatskog regiona protekle je sedmice zabeležen pad okupne cene tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma, pošto se otkup odvijao po dominantnoj ceni od 170 din/kg. Klaničari su otkupljivali prasad telesne mase od 80 do 120 kilograma po dominantnoj ceni od 300 din/kg i krmače za klanje po dominantnoj ceni od 145 din/kg.

Foto: Shutterstock

Tovne svinje bile su jeftinije u odnosu na prethodni period na stočnoj pijaci u Kraljevu, jer se prodaja grla telesne mase od 80 do 120 kilograma odvijala po ceni od 190 din/kg, a u kategoriji grla preko 120 kilograma dominirao iznos od 170 din/kg. Klaničari sa područja jablaničkog regiona protekle su sedmice kao i prethodne otkupljivali prasad telesne mase od 16 do 25 kilograma po domininantnoj ceni od 300 din/kg i tovne svinje telesne mase od 80 do 120 kilograma po dominantnoj ceni od 220 din/kg. Dominantna otkupna cena prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma iznosila je 340 din/g u klanicama na području južnobačkog regiona.

U sedmici za nama klaničari sa ovog područjua otkupljivali su i tovne svinje po ceni od 200 do 210 din/kg u zavisnosti od kategorije grla. U klanicama na području južnobanatskog regiona protekle je sedmice vršen otkup tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma po dominantnoj ceni od 170 din/kg. Obim ponude i otkupa grla ove kaegorije svinja bio je prosečan.

Raste cena jagnjadi

Nastavljen trend rasta cene jagnjadi na stočnim pijacama u Kraljevu i Čačku. Na stočnoj pijaci Kraljevu evidentiran je rast prodajnih cena janjadi i jaradi, jer je kod obe vrste domaćih životinja dominirao iznos od 500 din/kg. Osim njih zabeležena je prodaja ovaca po dominantnoj ceni od 180 din/kg i ovnova za priplod, koji su se najčeššće mogli pazariti po ceni od 33.700 dinara po grlu. Jagnjad su protekle sedmice bila skuplja i na pijaci žive stoke u Čačku, jer se promet ove kategorije ovaca odvijao po dominantnoj ceni od 500 din/kg.

Cene ovaca Cene dviski i ovaca zadrale su se na prošlonedeljnom nivou kao i obim prodaje. Prema podacima reportera STIPS iz Užica na pijaci žive stoke u ovom gradu došlo je do pada prodajne cene jagnjadi. Naime, jagnjad su se najčešće mogla pazariti za 500 din/kg, a glavni razlog je veća ponuda od potražnje. Dominantna cena jagnjadi iznosila je 500 din/kg, na stočnoj pijaci u Leskovcu uz prosečnu ponudu i slab obim otkupa.

Jarad su najčešće prodavana po dominantnoj ceni od 400 din/kg, dok je kod ovaca protekle sedmice dominirao iznos od 200 din/kg. Klaničari sa područja šumadijskog regiona protekle su sedmice otkupljivali jagnjad po dominantnoj ceni od 500 din/kg, dviske po dominantnoj ceni od 200 din/kg, dok je kod ovaca dominirao iznos od 180 din/kg. Identična je bila situacija i na stočnoj pijaci u Požarevcu. Na stočnoj pijaci u Nišu i protekle sedmice dominantna cena jagnjadi iznosila 600 din/kg, kao i prethodne. Ponuda se nije bitnije menjala, dok je promet bio nešto slabiji.