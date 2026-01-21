Slušaj vest

Poljoprivrednici hrvatske zajednice u Vojvodini iskazuju veliko interesovanje za prvi ekonomski program podrške, a očekuje se da će vrednost njihovih zahteva premašiti pola miliona evra, koliko je hrvatska vlada obezbedila u prvom krugu pomoći Hrvatima u Srbiji, prenose u utorak mediji na hrvatskom jeziku u Vojvodini.

Upravnik "Cro fonda" Lazar Cvijin, koji koordinira program, naglašava da je to ohrabrujući znak, jer pokazuje vitalnost i privredni potencijal hrvatske zajednice, koja u velikoj meri živi od poljoprivrede.

- Do 23. januara, kada ističe rok za prijavu na konkurs, očekujemo da ćemo imati preko 200 prijava - naveo je Cvijin i dodao da se zahtevi poljoprivrednika uglavnom odnose na nabavku mehanizacije, mašina i druge opreme za ratarstvo, podizanje objekata i višegodišnjih zasada.

Kako bi promovisao program, „Cro fond“ je u saradnji sa Hrvatskim nacionalnim većem organizovao 14 tribina u mestima u Vojvodini sa većim brojem Hrvata. Podršku iz Programa razvoja poljoprivrede, u iznosu do 10.000 evra, moći će da dobiju Hrvati upisani u birački spisak hrvatske nacionalne manjine u Srbiji. Posebna pažnja će biti posvećena aktivnom angažovanju u zajednici i crkvi, kao i članstvu u hrvatskim udruženjima.

Pre raspisivanja konkursa izrađen je Registar hrvatskih privrednika i poljoprivrednih gazdinstava u Srbiji, koji je poslužio kao osnova za podnošenje molbe hrvatskoj vladi za ovu vrstu podrške Hrvatima u Srbiji.

Zaključci Registra ukazuju da hrvatski privrednici u Vojvodini, posebno poljoprivrednici, do sada nisu imali sličnu podršku, zbog čega nisu bili dovoljno konkurentni na tržištu.