Pored toga, ekonomija evrozone je u četvrtom kvartalu 2025. porasla za 1,2 odsto međugodišnje, što je malo niže od prvobitne procene od 1,3 odsto i predstavlja najsporiji međugodišnji rast u više od godinu dana, objavio je Evrostat.

Potrošnja domaćinstava u evrozoni je porasla za 1,3 odsto međugodišnje, državna potrošnja za 1,4 odsto, a bruto formiranje stalnog kapitala za 3,1 odsto, što u svim pomenutim slučajevima predstavlja usporavanje u odnosu na rast u prethodnom tromesečju.

Sporiji tempo i krajem 2025.

Izvoz iz evrozone je porastao u četvrtom kvartalu 2025. za 2,4 odsto, a uvoz za 3,9 odsto, takođe sporijim tempom nego u prethodnom tromesečju.

Među članicama, najveći godišnji privredni rast zabeležile su Malta sa 6,4 odsto i Kipar sa 4,5 odsto. Ako se osvrnemo na glavne privrede evrozone, Nemačka je zabeležila rast od 0,4 odsto, Francuska 1,2 odsto, Italija 0,8 odsto i Španija 2,6 odsto.

U četvrtom tromesečju 2025, privredni rast evrozone na kvartalnom nivou iznosio je samo 0,2 odsto, ispod ranijih procena od 0,3 odsto, uz sporiji rast investicija i državne potrošnje.

Najveći kvartalni privredni rast je zabeležila Malta 2,1 odsto, Litvanija 1,7 odsto, Hrvatska i Kipar, po 1,4 odsto, a najveći pad Irska 3,8 odsto, Rumunija 1,9 odsto, Estonija i Luksemburg, po 0,1 odsto, navodi se na veb stranici Evrostata.