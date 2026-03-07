Slušaj vest

On je istakao da će projekat biti realizovan uz pomoć inostranog partnera i omogućiti Srbiji da postane konkurentna na globalnom tržištu vojne tehnologije.

"Do sada smo radili različite montaže manjih dronova, ali ono što ćemo uskoro proizvoditi je mnogo ozbiljnije. Od kraja aprila očekujemo punu proizvodnju, u saradnji sa inostranim partnerom“, rekao je Vučić u obraćanju iz Palate Srbija, predstavljajući plan „Srbija 2030–2035“.

On je dodao da je podignut nivo raketa, granata i municije, te da će nova fabrika doprineti stvaranju najsigurnijeg tržišta za domaću vojnu industriju u narednih godinu ili dve. Vučić je istakao da je razvoj vojne industrije ključan za očuvanje mira i stabilnosti u regionu.

Kurir Biznis

