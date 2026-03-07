Slušaj vest

Ona je naglasila da Srbija mora da započnemo izgradnju prve nuklearne elektrane pre 2035.

"Moramo mnogo više da radimo, moramo da budemo odgovorni i 30 odsto svih ulaganja od plana Srbija 2035. su ulaganja u energetiku. Predsednik je pomenuo, reverzibilne hidroelektrane, velika ulaganja, ali takođe gasne elektrane u Nišu, u Novom Sadu, u Kragujevcu, gde imamo najveći data center u ovom delu Evrope. I sve su to ogromna ulaganja, a pre svega početak izgradnje novog nuklearnog objekta, znači prvog u našoj zemlji", rekla je Đedović Handanović, u Palati Srbija.

Prema njenim rečima hrabro je izmenjen zakon koji je bio na snazi 35 godina i poručila da moramo da započnemo izgradnju prve nuklearne elektrane pre 2035. godine za šta je potebno tri milijarde evra.

"I moramo ih obezbediti jer je to čista energija, jer je to sigurna energija, jer je to bazna energija. I ceo svet teži da tri puta poveća nivo nuklearne energije do 2050. godine. Mi ako radimo odgovorno, posvećeno, možemo odmah nakon 2040. da imamo, da li će biti 1.000 mW, 1.200, 1.650, zavisi od tehnologije za koje ćemo se odlučiti, te odluke ćemo tek donositi", rekla je Đedović Handanović.