Na sednici Vlade Hrvatske u četvrtak premijer Andrej Plenković poručio je da će prosečna penzija u Hrvatskoj, nakon najnovijeg usklađivanja od 2,68 odsto, iznositi oko 724 evra. Naglasio je da su penzije, u odnosu na početak prvog mandata njegove vlade, porasle za više od 100 odsto.

Upravno veće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje donelo je odluku o usklađivanju penzija od 1. januara ove godine, a povećanje od 2,68 odsto penzionerima će biti isplaćeno retroaktivno.

"Kada se ta sredstva retroaktivno isplate našim penzionerima, ukupna prosečna penzija nakon usklađivanja trebalo bi od početka januara da iznosi oko 724 evra“, rekao je Plenković.

Premijer je pritom podsetio da je prosečna penzija na početku mandata njegove vlade iznosila 357 evra.

"Kada se tome doda i godišnji dodatak, ukupna prosečna penzija je negde oko 741 evro. Sve zajedno, reč je o rastu od početka našeg prvog mandata od 107 odsto“, istakao je.