Kada će nove mere o ograničenju marži dati rezultat

Slušaj vest

Svetske cene hrane su u februaru porasle na najviši nivo za četiri meseca, objavila je danas Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (FAO).

FAO indeks cena hrane (FFPI), koji prati mesečna kretanja cena osnovnih poljoprivrednih proizvoda na svetskom tržištu, porastao je prvi put nakon pet meseci, na 125,3 poena, što je za 0,9 odsto više u odnosu na januar.

Povećanje indeksa cena žitarica, mesa i biljnih ulja više je nego nadoknadilo pad cena mlečnih proizvoda i šećera, napominje se u izveštaju.

Žitarice

Indeks cena žitarica porastao je za 1,1 odsto u odnosu na januar, na 108,6 poena, pošto su cene pšenice porasle zbog mrazeva i rizika od oštećenja useva u delovima Evrope i Sjedinjenih Američkih Država, kao i zbog logističkih problema u Rusiji i tenzija u regionu Crnog mora.

Pored toga, indeks cena biljnih ulja porastao je za 3,3 odsto i dostigao 174,2 poena, što je najviši nivo od juna 2022, uglavnom zbog rasta cena palminog, sojinog i ulja repice, dok su cene suncokretovog ulja blago pale.

Indeks cena mesa porastao je za 0,8 odsto na mesečnom nivou na 126,2 poena i sada je za oko osam odsto više nego pre godinu dana, uz značajan rast cena goveđeg i ovčijeg mesa, dok su cene svinjskog i živinskog mesa tek neznatno porasle.

Mlečni proizvodi

Nasuprot tome, vrednost indeksa cena mlečnih proizvoda pala je za 1,2 odsto na 119,3 poena, uglavnom zbog nižih cena sira, dok su cene šećera pale za 4,1 odsto na 86,2 poena i dostigle najniži nivo od oktobra 2020. godine zbog očekivanja obilne globalne ponude.

Vrednost FFPI je dalje niža za jedna odsto u odnosu na februar 2025. i za 21,8 odsto u odnosu na rekordne vrednosti zabeležene u martu 2022, dodaje se u izveštaju na veb stranici FAO.