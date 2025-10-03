Slušaj vest

Hrvatski svinjari našli su se u bezizlaznoj situaciji - nemaju kome da prodaju svoje svinje u zonama zaštite i ograničenja zbog afričke svinjske kuge (ASK), dok tržište pogađa svojevrsna ''revolucija masti''.

U Županji, srcu svinjogojstva, u mesarama je mast postala traženija od mesa - ponuda je minimalna i rasprodaje se u trenu.

- Svinje su sve skuplje i teže za tov, a mast je dostigla cenu kulena od pre dve godine- kaže Antun Golubović, predsednik Odbora svinjara HPK.

Cene mesnih proizvoda rastu nezaustavljivo. Kulen, koji je donedavno stajao 26 evra, danas se prodaje i za 40-50 evra po kilogramu. Pančeta je u poslednje dve godine poskupela 30-40 odsto, a čvarci, koji su nekada bili nusproizvod, danas koštaju 12-16 evra i skuplji su od kobasica.

Istovremeno, država tek sada razmatra oštrije mere protiv divljih svinja, glavnih prenosilaca ASK, uključujući odstrel i upotrebu dronova. Planirane su i nove klaonice, ali zabrane i ograničenja svakim danom farmerima donose sve manje mogućnosti.

Golubović upozorava da domaća proizvodnja pokriva tek trećinu potreba, dok ostatak zavisi od uvoza.

- Za farmera koji izgubi sve - ASK nije pet odsto, već 100 odsto - ističe on, dodajući da će mesni proizvodi do proleća poskupeti najmanje za još 50 odsto.

Tržište dodatno komplikuju geopolitički potresi, dok EU ima višak ''BMW svinjetine'' (bledo, meko, vodenasto meso), domaće svinje u Hrvatskoj ostaju neprodate. Samo eutanazija 10.000 grla u Sokolovcu ostavila je višak od 1.500 hektara stočne hrane.

Direktor Kroatiastočara Branko Bobetić upozorava da su poremećaji ogromni i da prognoze gotovo da nisu moguće, dok Miroslav Mataušić, proizvođač čvaraka ''Dr. Pigli'', tvrdi da za sada može da drži stabilne cene zahvaljujući uvoznim sirovinama.

- ASK nije mačji kašalj. Naša proizvodnja pada, a trgovci su i dalje najjača karika - zaključuje Bobetić.