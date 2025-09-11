Slušaj vest

Pad otkupne cene teladi simentalske rase, telesne mase do 160 kilograma, na dominantnih 900 din/kg evidentiran je u klanicama na području šumadijskog regiona, prenosi STIPS. Niže su, takođe, bile otkupne cene tovnih junadi težih od 480 kilograma (460 din/kg) i krave za klanje SM rase (250 din/kg).

"U klanicama na području jablaničkog regiona dominantna cena bikova SM rase težine iznad 500 kilograma iznosila je 440 din/kg, dok su za otkupljene krave za klanje SM rase klaničari najčešće plaćali 240 din/kg tokom prve sedmice septembra", navode u novom izveštaju.

Na stočnoj pijaci u Kraljevu su se mogla pazariti telad SM rase telesne mase do 160 kilograma po dominantnoj ceni od 820 din/kg i tovni bikovi SM rase težine iznad 500 kilograma po dominantnoj ceni od 470 din/kg. U klanicama na području južnobačkog regiona otkupljivani su tovni bikovi SM rase u kategoriji iznad 500 kilograma po dominantnoj ceni od 450 din/kg, što pokazuje da nije bilo promena u odnosu na prethodni period.

Koje su cene prasića i tovljenika?

Otkupne cene prasadi i obe kategorije tovnih svinja bile su više u odnosu na prethodni period u klanicama na području šumadijskog regiona. Na pijaci žive stoke u Kragujevcu došlo je do rasta cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma na dominantnih 350 din/ kg. Osim njih, skuplji su u odnosu na prethodni period bili tovljenici od 80 do 120 kilograma (250 din/kg) i tovljenici teži od 120 kilograma (220 din/kg).

"Otkupna cena tovnih svinja težine od 80 do 120 kilograma bila je viša u odnosu na prethodni period u klanicama na području južnobanatskog regiona, jer je dominirao iznos od 260 din/kg, uz prosečnu ponudu ove kategorije svinja."

Dominantna prodajna cena prasadi težine od 16 do 25 kilograma iznosila je 350 din/kg, dok su za otkupljene tovne svinje od 80 do 120 kilograma kupci trebali da pripreme 200 din/kg na stočnoj pijaci u Leskovcu.

"Na području južnobačkog regiona, u kategoriji prasadi od 16 do 25 kilograma dominirao je iznos od 320 din/kg. Za otkupljene tovne svinje telesne mase od 80 do 120 kilograma klaničari su plaćali 240 din/kg, a za tovne svinje teže od 120 kilograma iznos od 225 din/kg", navodi STIPS.

Jagnjad do 450 din/kg

Na pijaci žive stoke u Kragujevcu nastavlja se trend dobre ponude jagnjadi (više od 200 grla), pa je usledio pad cene i dominirao je iznos od 400 din/kg. Takođe, evidentiran je pad kod jaradi, gde je dominirao iznos od 350 din/kg.

"Niža je bila i cena ovaca u odnosu na prethodni period, jer je preovladavao iznos od 180 din/kg. Mogle su se pazariti i dviske kod kojih je dominirao iznos od 200 din/kg."

Pad otkupnih cena jagnjadi i ovaca zabeležen je u sedmici za nama i u klanicama na području šumadijskog regiona. Na stočnoj pijaci u Leskovcu su se tokom prve sedmice septembra mogla pazariti jagnjad po dominantnoj ceni od 450 din/kg, jarad po ceni od 400 din/kg i ovce po ceni od 200 din/kg. Ponuda jagnjadi i ovaca bila je prosečna dok je ponuda jaradi bila dosta slaba.

