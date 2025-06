Rast cene zabeležen je i u kategoriji krava za klanje SM rase, jer je dominirao iznos od 350 din/kg. U klanicama na području Raškog regiona došlo je do rasta otkupne cene teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma na dominantnih 770 din/kg, tovnih bikova SM rase telesne mase iznad 500 kilograma na 400 din/kg i pada otkupne cene krava za klanje SM rase na dominantnih 250 din/kg.

"U klanicama na području Pirotskog regiona evidentiran je rast otkupne cene teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma na dominantnih 770 din/kg. Za razliku od njih, niža je bila otkupna cena krava za klanje, jer je dominirao iznos od 250 din/kg", navodi se u novom izvšetaju sa stočnih pijaca i iz klanica.

Šta je sa cenama svinja i prasića?

Na stočnoj pijaci u Loznici je protekle nedelje zabeležen rast cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma i tovnih svinja telesne mase iznad 120 kilograma. Za prasad je trebalo izdvojiti 360 din/kg, a za tovne svinje 180 din/kg.

"Klaničari sa područja Raškog regiona po višim su cenama u odnosu na prethodni period otkupljivali prasad telesne mase od 16 do 25 kilograma, jer je dominirao iznos od 350 din/kg, tovne svinje telesne mase od 80 do 120 kilograma - dominirao je iznos od 240 din/kg i tovne svinje iznad 120 kilograma jer je dominirao iznos od 190 din/kg."

AKS potvrđena na području Loznice - upućen apel uzgajivačima svinja i lovcima

Posle dužeg perioda mirovanja zabeležen je rast otkupne cene tovnih svinja u kategoriji od 80 do 120 kilograma u klanicama na području Beograda i okoline. Dominirao je iznos od 230 din/kg. Otkupna cena krmača za klanje bila je viša u odnosu na drugu sedmicu juna u klanicama na području Srednjebanatskog regiona, gde je preovladavao iznos od 190 din/kg. Glavni razlog je vrlo slaba ponuda tovnih svinja.

"Došlo je do pada cena obe kategorija prasadi na pijaci žive stoke u Čačku, pa je kod grla telesne mase do 15 kilograma dominirao iznos od 320 din/kg, dok je kod grla od 16 do 25 kilograma dominirao iznos od 280 din/kg. Mogle su se još pazariti krmače za klanje po domantnoj ceni od 140 din/kg", navodi STIPS.