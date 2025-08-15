Slušaj vest

Na području raškog regiona u klanicama dominantna otkupna cena teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma dostigla je iznos od 820 din/kg, što ukazuje na rast u odnosu na prethodni period.

Otkupna cena tovnih bikova SM rase telesne mase preko 500 kilograma, takođe je bila viša u odnosu na prethodni period, pošto je dominirao iznos od 450 din/kg. U klanicama na području podrinjskog regiona vršen je otkup tovnih bikova SM rase telesne mase preko 500 kilograma po ceni od 430 din/kg, što ukazuje na rast u odnosu na prethodni period.

Cene se kod Čačka nisu mnogo menjale

Zabeležen je, pišu, pad otkupne cene teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma u klanicama na području mačvanskog regiona, jer je protekle nedelje dominirao iznos od 940 din/kg. Dominantna cena tovne junadi nije se menjala. Protekle je sedmice zabeležen rast otkupne cene tovne junadi SM rase telesne mase preko 480 kilograma u klanicama na području južnobačkog regiona, pošto je dominirao iznos od 440 din/kg, a obim otkupa bio je prosečan.

U klanicama na području braničevskog regiona nije bilo promene u pogledu cena teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma i protekle sedmice je dominirao iznos od 780 din/kg. Otkupne cene ostalih kategorija goveda koje su klaničari otkupljivali od poljoprivrednih proizvođača, takođe su ostale nepromenjene.

Na pijaci žive stoke u Požarevcu stanje je identično prošlonedeljnom, kako u pogledu cena, tako i u pogledu ponude i tražnje teladi i ostalih kategorija goveda. Klaničari sa područja Čačka i okolnih mesta su protekle sedmice otkupljivali mušku i žensku telad SM rase telesne mase do 160 kilograma, tovnu junad, tovne bikove i krave za klanje, a otkupne cene bile su na prošlonedeljnom nivou.

U pojedinim regionima rasla cena prasadi

U klanicama na području podrinjskog regiona došlo je do rasta otkupne cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma i pad cene tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma. Za otkupljenu prasad klaničari su plaćali 320 din/kg, a za tovne svinje 260 din/kg. Rast otkupne cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma evidentiran je u klanicama na području severnobačkog regiona. Klaničari su protekle sedmice za otkupljenu prasad najčešće plaćali 313.50 din/kg.

Otkupna cena prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma bila je niža u odnosu na prethodnu nedelju u klanicama na području mačvanskog regiona, pošto je dominirao iznos od 300 din/kg. Prema izveštaju reportera STIPS iz Kraljeva, protekle je sedmice zabeležen rast cena prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma na 320 din/kg i pad prodajne cene krmača za klanje na dominantnih 190 din/kg.

Klaničari sa područja južnobačkog regiona po višoj su ceni u odnosu na prethodni period otkupljivali prasad telesne mase od 16 do 25 kilograma, pošto je dominirao iznos od tovne svinje telesne mase od 80 do 120 kilograma, pošto je tokom protekle sedmice dominirao iznos od 265 din/kg. Ponuda ove kategorije svinja bila je dobra, a i otkup nije mnogo zaostajao.

Cene jagnjadi dosezale 550 din/kg

Na stočnoj pijaci u Smederevu zabeležen je rast prodajne cene jagnjadi, pošto se prodaja ove kategorije ovaca najčešće odvijala po ceni od 480 din/kg. Obim ponude i prodaje bili su prosečni. Dominantna cena jagnjadi dostigla je nivo od 440 din/kg u klanicama na području podunavskog region, što ukazuje na rast otkupne cene u odnosu na poslednju sedmicu jula.

Kako navodi reporter STIPS iz Kraljeva, na stočnoj pijaci u ovom gradu evidentiran je pad prodajnih cena jaradi i ovaca i rast cene dviski. Za jarad su kupci trebali da izdvoje 420 din/kg, za dviske 300 din/kg dok je kod ovaca dominirao iznos od 220 din/kg. U klanicama na području mačvanskog regiona zabeležen je pad otkupne cene jagnjadi u odnosu na prethodnu sedmicu, pošto je dominirao iznos od 300 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Somboru jagnjad su se mogla pazariti po ceni od 550 din/kg. Za jarad je kupci trebalo da izdvoje 500 din/kg. Dominantna cena ovaca iznosila je 120 din/kg, dok je kod koza dominirao iznos od 100 din/kg. Ponuda i prodaja se nisu značajnije menjali u odnosu na prethodni period, zaključili su u novom biltenu.