Kupovina automobila jedna je od većih investicija i uvek se postavlja isto pitanje da li je bolje kupiti polovni automobil star nekoliko godina ili potpuno nov. I uvek je bilo argumenata za i protiv ovog razmatranja.

Generalno, odluka o kupovini jednog ili drugog zavisi prvenstveno od vaših individualnih prioriteta, budžeta i načina na koji planirate da koristite vozilo. Evo jasnog, na činjenicama zasnovanog poređenja koje će vam pomoći da donesete odluku:

1. Cena i amortizacija

Kada su u pitanju polovni automobili, prednosti uključuju to što je polovni automobil znatno jeftiniji na početku. Pored toga, novi automobili najbrže gube vrednost u prvih nekoliko godina (amortizacija). Automobil koji je koštao, na primer, 30.000 evra nov može vredeti 18.000 - 20.000 evra nakon samo dve do tri godine. U slučaju kupovine polovnog automobila, neko drugi (prvi vlasnik) je apsorbovao tu početnu amortizaciju.

2. Pouzdanost i garancija

Novi automobil dolazi sa punom garancijom proizvođača i obično ima manji rizik od ranih mehaničkih problema. Pored toga, novi automobili su opremljeni najnovijom bezbednosnom tehnologijom, standardima efikasnosti i emisije.

S druge strane, polovni automobili zavise od njihove starosti, kilometraže, prethodne upotrebe i istorije održavanja. Sertifikovana polovna vozila (CPO) smanjuju deo rizika, ali koštaju više od tipičnih polovnih automobila.

3. Troškovi osiguranja i rada

Polovni automobil dolazi sa nižim troškovima, kao što su premije osiguranja, koje su obično niže za prethodno polovna vozila. Porezi na vozila i takse za registraciju su takođe niži u mnogim zemljama.

Novi automobili generalno koštaju više, pa osiguranje može biti skuplje zbog viših troškova zamene. Ponekad viši porezi zavise i od emisija i vrednosti samog novog vozila.

4. Finansiranje

Novi automobili imaju bolje opcije finansiranja, često sa nižim kamatnim stopama ili podsticajima proizvođača. Pored toga, opcije lizinga mogu biti atraktivnije kupcima.

Ako govorimo o finansiranju polovnih automobila, kamatna stopa je često nešto viša.

5. Tehnologija i efikasnost

Kada se govori o prednostima novih automobila, treba reći da oni obično imaju najnovije bezbednosne karakteristike (automatsko kočenje, adaptivni tempomat, pomoć pri održavanju trake). Štaviše, njihova potrošnja goriva je manja (fosilnih goriva, naravno), a sve su prisutnije i električne opcije za izbor. Naravno, emisije izduvnih gasova su takođe obično niže, ako ih uopšte ima, kao kod, na primer, potpuno električnih vozila (BEV ili FCEV).

Kada su u pitanju polovni automobili, oni skoro uvek imaju stariju tehnologiju. Pored toga, možda nemaju napredne bezbednosne funkcije (ADAS), manje su udobni ili imaju manju efikasnost.

6. Rizik od skrivenih problema

Polovni automobili uvek nose veći rizik od potencijalnih skrivenih mehaničkih problema ako se ne pregledaju ili ako istorija nije potpuno jasna. Naravno, ovo se može ublažiti ili sprečiti nezavisnim pregledima, servisnom istorijom i CPO programima.

Kod novih automobila, ovaj rizik je znatno manji, jer ne postoji nepoznata prethodna upotreba.

7. Dugoročna vrednost

Kada se odlučite za polovne automobile, njihova vrednost je često bolja, a ako pregovarate o njihovoj kupovnoj ceni za manje, imaćete manji gubitak kada ih preprodate. Polovni automobili su dobar izbor ako planirate da ih zadržite dugi niz godina.

Kada je u pitanju dugoročna vrednost novih automobila, ona može biti veoma dobro opravdana. Zašto? Dakle, ako cenite najnovije karakteristike, garanciju i planirate da zadržite automobil na duži rok, godišnji troškovi amortizacije bi mogli biti prihvatljivi.

Ko je najbolji izbor za koju opciju?

U zavisnosti od tipa kupca, oni koji žele najnižu ukupnu cenu, polovni automobil je pravi izbor. Za kupce koji žele najnoviju tehnologiju/bezbednost, novi automobil je pravi izbor. Slično tome, novi automobil je bolji izbor za one koji preferiraju pouzdanost sa garancijom.

Za one sa ograničenim budžetom, polovni automobil je bolja opcija. Što se tiče gore pomenutog budžeta (sve zavisi od toga koliki je), ako želite da zadržite vozilo duže vreme, obe opcije (polovno ili novo) su prihvatljive. I konačno, za one koji su zabrinuti zbog vrednosti pri preprodaji, polovni automobil je obično bolja opcija.

Evo nekoliko praktičnih saveta ako razmišljate o kupovini polovnog automobila: Uvek zahtevajte izveštaj o istoriji vozila (nezgode, vlasništvo).

Neka vaš pouzdani mehaničar obavi pregled pre kupovine.

Proverite evidenciju servisiranja i doslednost kilometraže.

Izbegavajte ponude koje su „previše dobre da bi bile istinite“. Dakle, šta je bolje?

Kupovina polovnog automobila je generalno isplativija i jeftinija, posebno ako pažljivo birate i pregledate automobil. Kupovina novog nudi duševni mir, najnovije karakteristike i garanciju, ali dolazi sa višom cenom i brzom amortizacijom.