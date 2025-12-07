Slušaj vest

Kupovina novog automobila je ostvarenje sna za mnoge, ali je i ozbiljan finansijski korak. Međutim, ono što se često zaboravlja jeste da svaki automobil gubi vrednost čim napusti salon. Neki modeli to rade sporije, dok drugi vrede samo polovinu iznosa koji ste platili nakon samo nekoliko godina. Ako planirate pametnu investiciju ili ste zainteresovani za polovne automobile, dobro je znati koji modeli najbrže gube vrednost.

1. Alfa Romeo Đulija – strast ima svoju cenu

Italijanski dizajn, sportski duh i prepoznatljiv zvuk motora čine Đuliju neodoljivom. Međutim, kupce polovnih automobila često odbijaju viši troškovi održavanja i loša dostupnost delova. Rezultat? Ovaj atraktivni automobil gubi vrednost brže nego što biste očekivali – i to u prve tri godine.

2. Peugeot 508 – elegantan, a opet osetljiv

Pežo 508 izgleda fantastično i nudi mnogo tehnologije, ali upravo ta tehnologija može da poskupi popravke nakon isteka garancije. U kombinaciji sa nešto manjom potražnjom na tržištu polovnih automobila, ovaj model u proseku gubi i do 50% svoje vrednosti nakon pet godina.

Foto: Stefan Stojanovic/@Stefan_Stojanovic

3. BMW serije 7 – luksuz koji stari brže nego što mislite

Velike luksuzne limuzine često gube najviše od svoje vrednosti. BMW serije 7 je impresivan automobil, ali troškovi održavanja i visoka početna cena znače da posle nekoliko godina vredi samo delić iznosa.

4. Nissan Leaf – električni pionir koji gubi zamah

Lif je bio među prvim električnim automobilima dostupnim široj javnosti, ali tehnologija baterija brzo napreduje. Stariji modeli imaju manji domet, a zamena baterije može biti preskupa. Zato polovni Lifovi često imaju nižu tržišnu vrednost, uprkos niskim troškovima rada.

5. Ford Mondeo – kraj jedne ere

Nekada simbol biznis klase, Mondeo je poslednjih godina pao u senku SUV modela. S obzirom na to da je Ford obustavio proizvodnju ovog modela, potražnja opada, pa cene polovnih primeraka padaju mnogo brže nego kod konkurencije.

Najbolji način da ne izgubite previše novca na automobilu jeste da kupujete pametno. Umesto novog vozila koje odmah gubi vrednost, pogledajte ponudu polovnih automobila starijih 2-3 godine. Ovi modeli su već prošli najveći pad vrednosti i često su u odličnom stanju.

Uz malo istraživanja i poređenja, možete pronaći automobil koji će vam služiti godinama, a da pritom zadrži solidnu vrednost ako jednog dana odlučite da ga prodate.