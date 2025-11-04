Slušaj vest

Prodaja automobila u Evropskoj uniji snažno je porasla u septembru, uz ponudu novih modela i kontinuirani interes građana za hibridne automobile, pokazalo je najnoviji izveštaj udruženja proizvođača ACEA.

U septembru je u Uniji registrovano 888.672 novih automobila, što je za 10 odsto više nego u istom mesecu prošle godine, izračunalo je udruženje. Na kraju leta prodaja novih automobila porasla je za 5,3 odsto. Podsticaj prodaji u letnjim mesecima bili su novi modeli, napominju u udruženju. Od januara do septembra registrovano je oko 8,1 milion novih automobila, što je samo 0,9 odsto više nego u istom periodu prošle godine.

U grupi vodećih evropskih tržišta, najviše je u septembru porasla prodaja novih automobila u Španiji, za 16,4 odsto. Dvocifreni rast zabeležilo je i nemačko tržište, sa 12,8 odsto više registrovanih novih automobila nego u istom prošlogodišnjem mesecu. Italijansko tržište poraslo je za 4,2 odsto, a francusko za skromnih jedan odsto, izračunali su u ACEA-i.

Hibridi najtraženiji

Najpopularnija među evropskim kupcima u periodu od januara do septembra bila su hibridna električna vozila, sa tržišnim udelom od 34,7 odsto. Ova grupa obuhvata, prema definiciji ACEA-e, „pune i parcijalne hibride“ koji, u zavisnosti od snage baterije, mogu u proseku voziti do 62 odsto vremena samo na električni pogon. Slede benzinci sa udelom od 27,7 odsto i električna vozila na baterije sa 16,1 odsto. Udeo dizelaša i plug-in hibrida bio je gotovo izjednačen, oko 9 odsto, pokazuju podaci ACEA-e. Time se udeo hibrida do početka jeseni još više približio kombinovanom tržišnom udelu benzinskih i dizel automobila.

Uprkos snažnom padu prodaje u septembru, čak za 18,6 odsto u odnosu na isti mesec prošle godine, američki Tesla pretekao je kineske konkurente BYD i SAIC Motor, sa prodatih 25.656 automobila. Tesla, za razliku od BYD-a i SAIC-a, proizvodi isključivo baterijska električna vozila. Kineski divovi zabeležili su i u septembru snažan rast prodaje, pokazuju podaci ACEA-e, a uticaj visokih carina EU na uvoz baterijskih električnih vozila neutralisali su prodajom hibrida.