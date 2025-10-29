Slušaj vest

Često zaboravljamo da automobili, osim goriva, troše i ulje – naročito benzinski motori. Kod novijih turbo benzinaca male zapremine potrošnja goriva je umerena, ali ulja može biti veća. Nezgodno je kada se to dogodi tokom putovanja, a nemate ulje za dopunu – šta tada uraditi?

Doliti ulje u automobil ili voziti?

Dakle, ako u vozilu nemate ulje koje biste dolili, ostaje vam da stanete na prvu pumpu i da se snabdete ili da stisnete zube i nastavite vožnju, što svakako nije dobra opcija i garantovano će ostaviti ozbiljne posledice na motor vašeg automobila.

Pumpa kao pumpa, svaka ima određenu selekciju motornog ulja, neka manje, neka više ali ono što je gotovo izvesno je da su šanse da nađete ulje koje vam odgovara (isti proizvođač, tip i gradacija) prilično male.

U toj situaciji treba izabrati najmanje lošu kombinaciju, a da to razjasnimo pomogao nam je Stefan Ranković, čija je specijalnost proizvodnja ulja, piše polovniautomobili.com.

Za početak, važno je da podsetimo da za svaki motor postoji propisan proizvođač, tip, gradacija i kvalitet ulja. Taj podatak se nalazi u uputstvu koje dolazi uz vozilo, a da li ćete se toga pridržavati zavisi od vlasnika, odnosno servisa u kojem on održava automobil.

Pedantniji servis će zalepiti nalepnicu u motornom prostoru sa tipom ulja i datumom poslednje promene ili će makar taj podatak uneti u servisnu knjižicu, što je dragocen podatak ukoliko niste sigurni šta vam je u motoru.

Šta se sme mešati, a šta ne?

Pomenuli smo tip i gradaciju. Kada pričamo o tipu ulja, postoje mineralno, polusintetičko i sintetičko koje se danas i najčešće koristi u automobilima.

Polusintetičko ulje je zapravo mešavina mineralnog i sintetičkog, pa se može kombinovati i sa jednim i sa drugim.

- U praksi, manje loša varijanta je kombinovati polusintetičko (npr. 10W-40) sa sintetičkim (npr. 5W-40), jer su im svojstva i viskoziteti bliži, nego recimo mineralno 15W-40 sa polusintetičkim 10W-40 – objašnjava Stefan Ranković.

Što se tiče gradacije, tu je situacija ovakva. Ako se pomešaju ulja istog tipa (recimo oba su sintetička), ali različite viskoznosti – posledice uglavnom nisu ozbiljne. Dobija se neka srednja viskoznost, koja obično neće odmah oštetiti motor.

Može se nastaviti vožnja do krajnje destinacije i kasnije u servisu zameniti ulje i filter bez posledica. Ipak, uvek je najbolje držati se tačno propisane viskoznosti i specifikacije proizvođača, jer se time obezbeđuje optimalna zaštita motora.

Osim tipa i gradacije ulja imaju i oznaku nivoa kvaliteta, najčešće navedenu kao ACEA (evropska) ili API (američka oznaka). Ulja sa istog tipa, gradacije i nivoa kvaliteta mogu se mešati ali i to može imati posledice. Vodite računa da se treba držati onoga što je proizvođač motora propisao – ako je propisan ACEA C1, onda C1, ako je C2, onda C2. To je najbolja garancija da će motor raditi kako treba i da neće biti problema.

– Ukoliko bi se sipalo C2 u motor koji traži C1 – to neće napraviti ozbiljnu štetu, jer je C2 nešto jače ulje. Međutim, obrnuto (C1 u motoru koji traži C2) može biti rizičnije, jer motor možda neće imati dovoljnu zaštitu pod većim opterećenjem – navodi Ranković.

Da li se specifikacija razlikuje između proizvođača?

Na kraju tu je na prvi pogled banalno pitanje, ali ga svakako treba postaviti. Šta ako imam ulje istog tipa, gradacije, nivoa kvaliteta ali drugog proizvođača u odnosu na ono što je već u automobilu? Da li u ovoj kombinaciji može biti problema za motor? U najkraćem – ne.

Ako, recimo, u motor ide sintetičko ulje ACEA C3 viskoznosti 5W-30, i dolijete ulje drugog proizvođača sa istim oznakama – to je najbezbolnija varijanta i ne bi trebalo da imate problema u vožnji.

Zaključak se sam nameće: Kada god je moguće, najbolje je držati se onog ulja koje je već sipano na servisu prilikom redovne zamene, zajedno sa filterom. Na taj način ostajete dosledni jednom proizvođaču i jednoj formulaciji, što je uvek sigurnije rešenje za motor.