I dok smo kao deca maštali o moćnim automobilima poput Ferarija, Lamborginija i Poršea, postojala su i vozila koja su nam se, iz nekog razloga, zalepila za sećanje. Jedno od takvih je i Trabant, ponos automobilske industrije Istočne Nemačke

Iako nije bio poznat po kvalitetu, ostavio je značajan trag na ulicama Jugoslavije. Od 3,7 miliona proizvedenih primeraka, preživelo ih je tek nekoliko hiljada. Ipak, nemački časopis Auto Bild pronašao je jedan koji je "kao čaša".

Da podsetimo, Trabant se nekada vozio u Istočnoj Nemačkoj i drugim zemljama, a danas ga voze kolekcionari, ljubitelji i turisti, kao i Goran Bregović po Beogradu, koji je snimljen kako ga vozi u jednom luksuznom kvartu.

- Volim "trabanta" i lakše ću ti dati "mercedes" da voziš nego njega. Volim te utopijske koncepte, pa i tu utopiju da se napravi auto koji će svako moći da kupi. To je tako lepo - rekao je jednom prilikom čuveni Brega.

Dva cilindra, 26 konja i devet kilometara na satu

Reč je o top verziji Trabant P601 S de Luxe iz 1990. godine, koji, po rečima prodavca, ima samo devet pređenih kilometara. Izgleda kao da je upravo izašao iz fabrike u Cvikauu, a preživeo je 35 godina kao da je bio u pravoj automobilskoj "vremenskoj kapsuli".

Automobil izgleda onako kako ga pamtimo. Nebesko plavi lak je besprekoran, a unutrašnjost sa smeđom tkaninom je netaknuta. Sve odaje utisak da je vreme za ovaj automobil stalo. Bio je to vrhunski model, opremljen detaljima koji su se u DDR-u smatrali luksuzom, kao što su ratkapne, rukohvat za putnike, električna instalacija od 12 volti i osvetljena pregrada za rukavice.

Autentični "Trabi" osećaj obezbeđuje 0,6-litarski, dvotaktni benzinac sa dva cilindra i 26 KS, uparen sa četvorostepenim ručnim menjačem.

Prema fabričkim podacima, Trabant težak 600 kilograma mogao je da dostigne maksimalnu brzinu od 105 kilometara na sat, ali s obzirom na to da mu je za "stotku" potreban duži zalet od devet kilometara, ovaj primerak sigurno nikad nije "toliko jurio".

Bez suvišnih dodataka, bez udobnosti i elektronike, ovaj Trabant nudi samo prepoznatljivo pucketanje plastike, cimanje i oblak dima iz auspuha. Upravljanje je direktno, a šasija jednostavna, ali robusna. Cena ovog retkog primerka iznosi 10.450 evra.