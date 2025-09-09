TOP 5 NAJPOPULARNIJIH AUTOMOBILA U SRBIJI! Nema ko ih bar jednom nije vozio, a evo koji je najtraženiji
Priključna vozila su sa udelom od 55,4 odsto bila najzastupljenija tokom drugog kvartala ove godine među prvi put registrovanim drumskim motornim i priključnim vozilima, proizvedenim 2025, u odnosu na ukupan broj registrovanih vozila.
Sa druge strane, novih putničkih automobila je bilo najmanje (15,3 odsto), objavio je Republički zavod za statistiku.
Tokom drugog kvartala tekuće godine može se uočiti porast broja kod gotovo svih prvi put registrovanih drumskih motornih i priključnih vozila, a najviše mopeda, dok prvi put registrovana radna vozila beleže pad.
Najbrojnije marke proizvođača putničkih vozila su: Volkswagen, Škoda, Peugeot, Audi i Opel. Najzastupljenija su teretna vozila nosivosti do 999 kilograma, a najveći broj tih vozila koristi dizel kao pogonsko gorivo.
Kod putničkih automobila novijeg datuma na drumovima dominiraju vozila veličine motora do 2.000 kubika. Procentualno posmatrano, zastupljenost vozila sa benzinom kao pogonskim gorivom veća je od onih sa dizelom.
BiznisKurir/Kamatica