Slušaj vest

Mnoge automobilske kompanije, uključujući i neke od najvećih američkih giganata, suočavaju se sa carinama od 25 odsto na uvozne automobile i njihove delove, što pogađa čak i vozila sastavljena na tlu SAD-a.

Subaruov drugi najprodavaniji automobil za sledeću godinu dobija redizajn, ali i znatno višu cenu. Prema informacijama koje je objavio Daily Mail, japanski proizvođač automobila odlučio je da ukine osnovni model popularnog SUV-a Outback, što je rezultiralo skokom početne cene sa 29.995 dolara za model iz 2025. na čak 34.995 dolara za model koji stiže 2026. godine.

Ovo povećanje od 16,6 odsto znači da će kupci, nakon što se uračunaju troškovi dostave i pripreme vozila, za ulazni model Outbacka morati da izdvoje 36.445 dolara. Time se Subaru pridružuje rastućem spisku proizvođača koji podižu cene svojih vozila, pokušavajući da se nose sa milijardama dolara troškova prouzrokovanih automobilskim carinama.

Mnoge automobilske kompanije, uključujući i neke od najvećih američkih giganata, suočavaju se sa carinama od 25 odsto na uvozne automobile i njihove delove, što pogađa čak i vozila sastavljena na tlu SAD-a. Prema rečima automobilskih analitičara, Subaruov potez predstavlja najveći procentualni skok cene za modele u 2026. godini do sada.

Iz Subarua poručuju da povećanje cene nije tako dramatično kako se na prvi pogled čini. Portparol kompanije objasnio je da je ukinut osnovni model koji je činio samo tri odsto ukupne prodaje vozila. „Povećanje cene nije toliko veliko kao što neki izveštavaju“, rekao je portparol za Daily Mail. „Outback za 2026. godinu uključuje brojne nadogradnje u odnosu na prethodni osnovni model. Te karakteristike su sada standardne, dok su ranije bile dostupne kao opcija ili uopšte nisu bile dostupne.“

Subaru nije jedini koji se odlučio na ovakav potez. Trend je započeo Ford u maju, podigavši cene svojih automobila proizvedenih u Meksiku za do 2.000 dolara. Ubrzo su ga sledili i drugi – BMW je korigovao cene u junu, Toyota je poskupela svoje modele nekoliko dana kasnije, a Audi je prošle nedelje nekim modelima dodao i do 4.100 dolara na cenu.

Čak i američke kompanije snose ogroman teret carina. General Motors (GM) očekuje da će ove godine platiti između 4 i 5 milijardi dolara, dok Ford predviđa trošak od 1 do 2,5 milijarde dolara. Nezavisni analitičari upozoravaju da će se ti troškovi na kraju neizbežno preliti na potrošače kroz više cene vozila i skuplje polise osiguranja.