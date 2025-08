Grčka vlast uvodi najrigorozniji zakon do sada, koji će važiti ne samo za lokalno stanovništvo, već i za sve turiste, uključujući i brojne građane Srbije koji svake godine automobilima putuju do mora.

Do sada je ovakav prekršaj kažnjavan oduzimanjem dozvole na dva meseca, ali novi zakon uvodi i novčane kazne koje idu i do 4.000 evra. Na primer, prvi put kada vas policija uhvati sa telefonom za volanom sledi kazna od 350 evra i oduzimanje dozvole na mesec dana. Drugi prekršaj donosi kaznu od 1.000 evra i zabranu vožnje od pola godine, dok treći nosi čak 2.000 evra i zabranu od godinu dana.

Situacija postaje još ozbiljnija ako upotreba telefona dovede do saobraćajne nesreće. U tom slučaju, kazna može biti do 4.000 evra, a vozačka dozvola se oduzima i do 8 godina. Ukoliko nesreća ima teže posledice, zakon predviđa i zatvorske kazne – od 10 godina za teške telesne povrede, do 20 godina za smrtni ishod. Ako strada više osoba, moguća je čak i doživotna robija.