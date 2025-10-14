Slušaj vest

Krajem septembra počela je nova akademska godina u Zagrebu, što je ponovo u glavni grad dovelo hiljade studenata iz svih delova Hrvatske. Sa povratkom studenata stigao je i stari problem – pronalazak pristupačnog smeštaja. Oni koji nisu uspeli da dobiju mesto u studentskim domovima primorani su da traže stanove i garsonjere, čije su cene poslednjih godina značajno porasle, ne samo u Zagrebu, već i širom zemlje.

U jednoj od popularnih Fejsbuk grupa za iznajmljivanje stanova – Stanovi Zagreb – Najam – nedavno se pojavio oglas koji je izazvao pravu buru komentara. Objavio ga je jedan mladić, koji je napisao:

"Izdavaoci stanova, vaših 500 evra s uračunatim troškovima je kod mene. Dok držite prazan stan tražeći 600, ja lumpujem s vaših 500. Nije mi hitno."

"Malo kulture ne bi škodilo"

Njegova objava ubrzo je prikupila stotine reakcija. Neki su ga kritikovali zbog arogantnog tona, dok su ga drugi podržali.

- S ovakvim oglasom teško ćeš naći bilo šta, ma koliko para imao. Malo kulture ne bi škodilo, koliko god pokušavaš da budeš duhovit - poručila mu je jedna korisnica.

Drugi su, međutim, smatrali da je momak u pravu i da bi ovakav pristup mogao naterati stanodavce da spuste cene.

- Tako bi svi trebalo da rade, pa će krenuti snižavanje cena - napisao je jedan komentator.

- Da imam prazan stan, dao bih ga i za 300 evra plus troškovi, bolje nego da zjapi prazan - dodao je drugi.

"Lumpuj i čekaj"

Naravno, bilo je i onih koji su reagovali s dozom ironije.

- Onda lumpuj i čekaj - poručila je jedna korisnica, dok je drugi dodao:

- Sad će cene ići dole jer su se studenti već smestili, pa će pohlepa malo splasnuti.

Na kraju, neko je pokušao da situaciju okrene na šalu:

- Mislim da bi za te pare mogao da nađeš sobu u Dragonošcu s uključenim troškovima.