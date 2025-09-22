Slušaj vest

Zbog povećane potražnje studenata iz unutrašnjosti, cene zakupa stanova rastu, a stanovi se iznajmljuju gotovo čim se oglase. Ovu dinamiku je prokomentarisao Ervin Pašanović, stručnjak za nekretnine, ističući da tržište nekretnina u Srbiji funkcioniše kao zamena za berzu.

- Kada se dogodila kriza 2008. godine, nekretnine su preuzele ulogu sigurnog ulaganja. Nisu tako dinamične, ali daju najveći profit - objašnjava Pašanović i navodi primer stana na Novom Beogradu koji je pre devet godina kupio za 85.000 evra, a sličan u blizini prodao za 260.000 evra.

Prema njegovim rečima, cene zakupa će početi da padaju za oko dva meseca. Najbolji period za iznajmljivanje stana je u januaru, februaru, ili početkom leta, kada je tržište najsporije. Pašanović je podsetio i na situaciju kada je dolaskom Rusa i Ukrajinaca tržište eksplodiralo, ali su se nerealno visoke cene kasnije snizile.

On dodaje da je tržište nekretnina u Srbiji stabilno i likvidno, ali sporo, te da je potrebno više vremena za snižavanje cena u prodaji nego u zakupu. Prosečna cena izdavanja dvoiposobnog stana u širem centru Beograda je, kako navodi, trenutno između 600 i 700 evra.

Kao ključni problem, Pašanović ističe nejasne propise o plaćanju troškova stanovanja. Zbog toga se često traži depozit, mada ni on ne može da pokrije višemesečne dugove. Iako je plaćanje poreza na zakup obavezno, on preporučuje sklapanje ugovora kako bi se zakupodavci pravno zaštitili. Sastavljen od strane advokata, ugovor može poslužiti kao pravna osnova za izbacivanje zakupca u slučaju kršenja odredaba.

Na kraju, Pašanović ne očekuje značajnije promene na tržištu u narednoj godini, osim ako ne dođe do širih ekonomskih ili geopolitičkih problema.