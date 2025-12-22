Slušaj vest

Model Birkin Voyageur, koji joj je poklonjen 2003. godine, nadmašio je sva očekivanja aukcionara, pošto je prodat za gotovo šest puta višu cifru od procenjene.

Borba kolekcionara

Aukcijsku kuću „Sotbi“ iznenadila je žestoka borba kolekcionara, koji su želeli da se domognu retkog komada modne istorije povezane s čuvenom glumicom i pevačicom, ali i sa Seržom Gensburom, njenim dugogodišnjim partnerom.

Ovo nije prvi put da se torbe koje je lično nosila Džejn Birkin prodaju za astronomske iznose. Prvi, originalni prototip Birkin torbe izrađen za nju 1985. godine već je poneo titulu najskuplje ikada — ranije ove godine u Parizu je dostigao impresivnih 8,5 miliona evra.

Original Birkin torba, incijali Džejn Birkin Foto: Michel Euler/AP

Kako je nastala Birkinka?

Birkin torba je, inače, nastala gotovo slučajno. Tokom leta iz Pariza za London početkom osamdesetih, Birkin se požalila tadašnjem direktoru „Ermesa“ Žan-Luju Dimau da nigde ne može da pronađe torbu koja bi joj bila praktična i dovoljno prostrana. Razgovor u avionu pretvorio se u skiciranje idejnog modela, a glumica je kasnije pristala da se finalni dizajn plasira pod njenim imenom, piše BizLife.