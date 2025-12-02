Slušaj vest

Udruženje potrošača „Efektiva” objavilo je post na društvenoj mreži X, koji je izazvao burne reakcije na društvenim mrežama, ukazujući na moguću nepoštenu poslovnu praksu tokom „Black Friday“ akcija u Srbiji.

Navodno sniženje do 80 odsto

Konkretno, reč je o torbi brenda „Atelje Mila“, koja je, prema navodima trgovca, navodno snižena sa 32.500 dinara na 6.104 dinara, što je predstavljeno kao popust od čak 80%.

Međutim, „Efektiva“ u objavi na platformi X ukazala je da se identična torba u istom trenutku može naručiti na aplikaciji Temu, i to za samo oko 1.200 dinara.

Objavljena fotografija prikazuje dva oglasa: levi sa „Atelje Mila“: prvobitna cena 32.578 RSD, snižena na 6.104 RSD i desni sa TEMU: ista torba, 1.214 RSD

Manipulacija potrošačima

Iz Udruženja upozoravaju da ovakva praksa može predstavljati manipulaciju potrošačima, jer se kroz veštačko napumpavanje „originalne“ cene stvara lažan utisak o velikom sniženju.

„Torba snižena sa 32.500 na 6.100. Odličan popust, torba za 20% njene prvobitne cene. A možete je naručiti i na Temu, za samo 1.200 din“, piše u objavi.

Stručnjaci za zaštitu potrošača već dugo upozoravaju na problem „lažnih sniženja“, u kojima trgovci: prikažu izmišljenu ili enormno uvećanu „prethodnu cenu“, potom ponude „Black Friday cenu“ koja deluje kao ogromna ušteda, dok se realne tržišne cene istog proizvoda mogu naći višestruko niže na drugim platformama

Da li je ovo kršenje zakona?

U Srbiji Zakon o zaštiti potrošača predviđa da trgovac mora dokazati da je proizvod zaista bio u redovnoj prodaji po prikazanoj „staroj ceni“ pre sniženja. Ako se utvrdi suprotno, kazne mogu ići i do više miliona dinara.