"CRNI PETAK" VEĆ PREPOLOVIO CENE BELE TEHNIKE, TELEFONA, GARDEROBE I OBUĆE: Ovo je detaljni cenovnik! Minimalni popusti 10 odsto

Ove godine "crni petak" pada 24. novembra, a mnogi trgovci su već od početka meseca dali popuste do 50 odsto za pojedine artikle. Portal Sasomange beleži veću posećenost na beloj tehnici, televizorima, telefonima i računarima sa akcijskim cenama, a veće interesovanje je i za garderobu i obuću, kaže za Kurir Srđan Jovanović, oglasni savetnik za market na oglasniku Sasomange.

- Na portalu Sasomange kupci mogu da pronađu razne artikle po sniženim cenama, dobru ponudu oglasa bilo da vam je potreban mobilni telefon, televizor, veš mašina ili dobar laptop. Takođe, ukoliko vam je potrebna dobra, lepa i povoljna odeća ili obuća poznatih brendova za predstojeću zimu, i to možete kupiti preko našeg oglasnika. Pretragom naših preglednih kategorija lako možete doći do željenog proizvoda i komunicirati s prodavcima. Veliki broj kategorija i artikala kupcima nudi jedinstvenu ponudu i možete pronaći gotovo sve - ističe Jovanović i dodaje:

foto: Sasomange

- Popusti za "crni petak" najavljuju se kao najveća sniženja tokom godine, a trgovci imaju sniženja od 10 odsto do 50 odsto. Iako je ovaj praznik nastao i vezivao se za kupovinu po tržnim centrima i maloprodajnim objektima širom sveta, poslednjih godina beležimo sve veće interesovanje i za onlajn kupovinu. Kupci mogu ostvariti kupovinu putem portala Sasomange lako i jednostavno, logovanjem na portal i brzim pregledom artikala koji se nalaze na akcijama ili u pripadajućim kategorijama.

Veliki broj atraktivnih oglasa s dobrim cenama u našim kategorijama omogućuju kupcima da pronađu željene proizvode i lako obave kupovinu. Ukoliko želite da iznenadite voljenu osobu, prijatelja ili samo sebi ugodite kupovinom nekog lepog artikla, sada je pravo vreme. "Crni petak" vam pruža mogućnost da za povoljnu cenu kupite dobre proizvode i obradujete svoje voljene.

foto: Sasomange

Prema njegovim rečima, mobilni telefoni poznatih brendova se trenutno mogu kupiti po znatno nižim cenama.

- Telefoni i oprema se mogu naći od 9.200 dinara do čak 189.900 dinara. Čest izbor kupaca jesu i laptopovi, računari i televizori renomiranih proizvođača, pa su tako trgovci i za ove proizvode spremili znatne popuste. Što se tiče računara i opreme, njihove cene iznose od 22.000 do 539.000 dinara, dok televizori, video, audio i foto uređaji i aparati koštaju od 11.000 do 500.000 dinara. Gotovo iste pogodnosti kupcima su dostupne i za kupovinu bele tehnike, frižidera, zamrzivača, veš-mašina, malih kućnih aparata, a generalno bela tehnika se može naći po ceni od 9.000 do 190.000 dinara - navodi naš sagovornik.

foto: Sasomange

Kupci se u ovom periodu odlučuju i za kupovinu zimske obuće i odeće po povoljnijim cenama sa sniženjem i do 50 odsto.

"Crni petak" Svetski dan kupovine Srđan Jovanović kaže da je "crni petak" svetski dan za kupovinu raznih vrsta proizvoda po povoljnijim cenama. - To je poslednji petak u novembru posle Dana zahvalnosti i ove godine pada 24. novembra. Potrošački praznik datira iz SAD, a prihvatio ga je i ostatak sveta. Poslednjeg petka u novembru potrošačka groznica zahvata ceo svet. Postoji više teorija o "crnom petku", a najzastupljenija je ona da je ovaj izraz koristila policija šezdesetih godina 20. veka u Filadelfiji da opiše gužvu u gradu nakon Dana zahvalnosti kada su kupci krenuli u ranu božićnu i novogodišnju kupovinu. foto: Zorana Jevtić Osim toga, petak je bio "crni" i za vlasnike radnji jer su njihovi zaposleni često izbegavali da rade tog dana zbog povećanog obima posla želeći da spoje neradni četvrtak s vikendom. Ipak, s vremenom je "crni petak" sve više dobio na popularnosti i postao jedan od najbitnijih dana kako za trgovce koji ostvaruju veliki profit, tako i benefit za kupce koji kupuju po znatno nižim cenama.

- Popusti se uglavnom odnose na sve artikle, ali postoje kategorije proizvoda koje su posebno tražene tokom ovih kampanja. Kupovina elektronike i bele tehnike je često prvi izbor u drugoj polovini novembra. Bela tehnika, kućni aparati, televizori, laptopovi, računari, gejmerska oprema i mobilni telefoni su čest izbor kupaca za "crni petak".

foto: Sasomange

Srđan Jovanović Onlajn kupovina u ekspanziji i na "crni petak" Srđan Jovanović kaže da u poslednje vreme imamo sve manje slobodnog vremena za razgledanje proizvoda obilaskom prodavnica, a benefiti su, izuzimajući finansijski deo u vidu popusta za onlajn kupovinu, mogućnost brzog pregleda ponude iz udobnosti doma. - Time štedimo vreme, a imamo kompletan pregled svih proizvoda, bile one nove ili polovne, na jednom mestu. Kako je ponuda proizvoda sve veća, tako se i većina klijenata odlučuje da svoje proizvode predstavi u formi veb-šopa. Shodno tome, sami brendovi su prepoznali važnost građenja onlajn reputacije koja predstavlja presedan prilikom odabira proizvoda ili usluge. Istraživanja prethodnih godina govore o tome da je sve veća kupovina artikala putem onlajn platformi i oglasnika na "crni petak".

foto: Sasomange

Mnoge prodavnice i brendovi produže vreme akcija i na više dana, pa uglavnom spoje "crni petak" s vikendom. Na taj način je kupcima omogućeno da, ukoliko nisu u mogućnosti da dođu do svog proizvoda na "crni petak", to mogu ostvariti za vikend. Poslednjih godina sve je popularniji ceo mesec popusta - naglašava Jovanović i nastavlja:

1 / 3 Foto: Sasomange

- Akcije povodom "crnog petka" postaju sve isplativije. Ukoliko volite dobru kupovinu, a želite da ostvarite značajnu uštedu, idealna kupovina vam je u ovom periodu godine. Zbog velikog broja popusta i velike ponude kupcima je omogućeno da ostvaruju kupovine s popustima za gotovinsko i odloženo plaćanje. Samim tim poznati brendovi snižavaju cene svojih proizvoda i omogućuju kupcima da kupe kvalitetne artikle po odličnim cenama.

Kurir.rs/ A. K.

Bonus video:

04:36 KAKO JE NASTAO CRNI PETAK? Na današnji dan svi hrle u tržne centre zbog popusta, a on se u istoriji vezuje ZA NEŠTO SASVIM DRUGO!