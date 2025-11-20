Slušaj vest

A zamke su sve sofisticiranije, od lažnih sajtova i popusta koji ne postoje, do manipulacije cenama i marketinških trikova koji se predstavljaju kao “neponovljive ponude”.

Dvojnički sajtovi

Jedna od najčešćih prevara su dvojnički sajtovi – kopije poznatih brendova koje izgledaju gotovo identično originalu. URL je često veoma sličan, grafika ista, ali proizvodi nikada ne stižu, ili stižu falsifikati. Pravilo je jednostavno: ukoliko deluje predobro da bi bilo istinito – najverovatnije nije istinito. Provera detalja kao što su HTTPS oznaka, podaci o vlasniku domena i recenzije mogu sprečiti neprijatno iznenađenje.

Foto: Shutterstock

Lažna sniženja

Druga zamka je lažno sniženje. Kompanije ponekad nekoliko dana pre Crnog petka podignu cene, da bi ih zatim “spustile” i time veštački stvorile utisak velikog popusta. Potrošači često plaćaju punu cenu, samo upakovanu u agresivan marketing. Pre kupovine vredi proveriti istoriju cena na nezavisnim sajtovima ili jednostavno zapamtiti pređašnji iznos.

Klikbejtovi na mrežama

Tu su i klikbejtovi na društvenim mrežama, gde se obećavaju popusti od 80% na popularne brendove uz obaveznu “registraciju kartice”. Ovi linkovi često vode na sajtove koji skupljaju lične podatke ili pokušavaju da instaliraju maliciozne programe.

Psihološki pritisak

Prevaranti koriste i psihološki pritisak. “Još samo 2 artikla dostupna”, “Ponuda ističe za 5 minuta” i “500 ljudi trenutno gleda ovaj proizvod” često su potpuno izmišljene poruke koje služe povećanju panike i brzine kupovine. Kada se uključi adrenalin, racionalno odlučivanje staje — a to je idealno okruženje za greške.

Onlajn kupovina Foto: Promo

Lažna korisnička podrška

Jedna od najopasnijih zamki je lažna korisnička podrška. Dok kupci pokušavaju da reše problem tokom gužve, na površinu isplivaju lažni profili i brojevi telefona koji nude “pomoć” i traže podatke kartice ili šifre za verifikaciju.

Kako se zaštititi

Kupovati samo sa proverenih sajtova. Ne koristiti linkove iz poruka ili komentara. Nikada ne ostavljati brojeve kartica na sumnjivim formama. Uvek proveriti realne cene. I, možda najvažnije, ne kupovati u brzini.