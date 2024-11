Pod krilaticom Giving is the new black, kompanija dm odvaja pet odsto od svog dnevnog prometa ostvarenog na Crni petak za korisnike narodnih kuhinja Crvenog Krsta Srbije s ciljem da ukaže na problem rastuće gladi, pomogne najugroženijim sugrađanima i pokaže kolika je važnost solidarnosti. Ova akcija ima i poseban karakter podrške, jer se prilikom nabavke prehrambenih artikala namirnice kupuju od malih seoskih proizvođača, poljoprivrednih gazdinstava ili zadruga.