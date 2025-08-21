Slušaj vest

Kompanija snabdeva ribljim proizvodima trgovinske lance kao što su Edeka i Globus, kao i brojne organske supermarkete.

Prema izveštaju nemačkih specijalizovanih novina Lebensmitel Cajtung, Trgovački sud u Kelnu otvorio je stečajni postupak, a Jens Šmit je imenovan za privremenog stečajnog upravnika. Cilj je pronaći strateškog kupca kako bi se nastavila proizvodnja i sačuvalo oko 40 radnih mesta u sedištu kompanije u nemačkoj pokrajini Severna Rajna-Vestfalija.

Vehsler Fajnfiš je prisutan na tržištu više od 100 godina i poznat je po svojim visokokvalitetnim dimljenim ribljim proizvodima. Pored konvencionalne ponude, kompanija distribuira i organske riblje proizvode pod brendom Biomare, koji su uključeni u asortiman brojnih organskih supermarketa. Takođe snabdeva ugostiteljske objekte.

Finansijski problemi nakon promene vlasništva i zatvaranja poljskog pogona

Finansijski problemi su eskalirali nakon promene vlasništva 2024. godine, kada je kompaniju preuzeo Teodor Jansen. Preuzimanje je bilo povezano sa visokim dugom, što je na kraju dovelo do prezaduženosti i bankrota. Situaciju je dodatno pogoršalo iznenadno zatvaranje ključnog proizvodnog pogona u Poljskoj, gde je pogon za preradu pastrmke prestao sa radom u novembru 2024. godine.

Uprkos izazovima, i rukovodstvo i stečajni upravnik su optimistični. Već postoji nekoliko potencijalnih kupaca, a dobavljači i veliki kupci, uključujući Edeku i Globus, rekli su da će nastaviti da budu partneri sa Vešlerom.