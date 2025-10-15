Slušaj vest

Pregaoci iz cele Vojvodine i Mađarske okupili su se petnaesti put na „Kukuruzijadi” u Crnoj Bari, takmičenju u ručnom branju kukuruza, u organizaciji tamošnjeg kulturnog društva. Jedinstvena u okruženju, manifestacija neguje tradiciju sa vojvođanskih polja, a ove godine učešće je uzelo 17 ekipa.

Program „Kukuruzijade” u Crnoj Bari podrazumeva tradicionalan način okupljanja takmičara, ali i davno zaboravljeni zajednički nadničarski doručak – hleb i mast sa crvenom mlevenom paprikom, crnim lukom i banatskom ljutom rakijom, ugovaranje posla sa vlasnikom parcele, a potom se zasuču rukavi i prione na posao koji pomno prati komisija i ocenjuje najuspešnije ekipe. Tako je bilo i ove godine na manifestaciji koja je počela u pola osam ujutru. Nakon jačeg doručka, da se izdrži težak rad, takmičari su se peške uputili put njive. Svaka ekipa imala je u timu pet ili četiri takmičara.

Velika suša

– Pokazujemo kako se nekada radilo na njivi, kad su se komšije i rođaci okupljali, išli od parcele do parcele i pomagali jedni drugima. Sada se uglavnom sve radi mašinama. Nažalost, velika je suša, nema dovoljno vlage i kiše, pa je veoma teško da se beru klipovi. Nekada smo, da bismo počeli sa berbom, ekser namotavali na kanap i pomoću njega smo čistili klipove. Tada je bilo dosta kukuruza, a ne kao danas – čovek mora da poseje više hektara kako bi imao nešto roda – priča Karolj Virkaš, takmičar iz Gornjeg Brega.

Ildiko Abraham iz Kulturnog udruženja „Čipet Čapat” iz Crne Bare, zajedno sa ekipom, redovna je na „Kukuruzijadi”.

– Donesemo za doručak i ručak jaja, kobasice, slaninu, sir, sve što je trebalo za težak rad na njivi. Povedemo i decu, da vide kako se nekada radilo u polju – kaže Ildiko za „Politiku”.

I Stipan Kujundžić iz Subotice ne propušta ovu manifestaciju, a vremenom je stekao prijatelje sa kojima se druži i razmenjuje iskustva u poljoprivrednoj proizvodnji.

– Od pre četiri godine rod kukuruza je sve manji. Nekada je bila milina da se radi i takmiči, tada smo se nadmetali čiji će klip biti duži, pa se i za to dobijala nagrada. Sada ne možemo da kažemo da je klip, nego vrčak, jer na njemu ima, u najboljem slučaju, 20 zrna. Ranije je dužina klipa bila po 30 i 40 centimetara – sa nostalgijom se priseća Kujundžić.

Foto: T.Ilić

Uprkos malim klipovima i velikoj suši, zbog koje je rod kukuruza ove godine gotovo potpuno podbacio, manifestacija neguje tradiciju, a prava atmosfera sa banatskih njiva i entuzijazam berača ne splašnjavaju. Želja da se očuvaju stari banatski običaji, negovanje multikulturalnosti, poznavanje, poštovanje i povezivanje različitih manjinskih zajednica osnovna je ideja za organizovanje „Kukuruzijade”.

17 ekipa

– Nakon što se kukuruz ručno obere, vezuje se u snoplje, prikuplja i odvozi sa njive koju nam je neko od meštana ustupio za takmičenje. Ove godine odazvalo se 17 ekipa iz cele Vojvodine i jedna iz Mađarske. Ljudi rado dolaze na manifestaciju i svake godine imamo bar po jednu ekipu više. Nadmetanje prati žiri koji boduje brzinu branja kukuruza, spretnost, kako izgledaju kupe koje se na kraju slože – objašnjava Aleksandra Raičević iz Kulturnog društva Crna Bara.

U vremenu kada mašine sve više zamenjuju čovekov rad, nedostaju druženja, razgovor i zajednički ručni rad na njivama, koji, iako teži i pregalački, ima dušu i ljudskost. Upravo to nedostaje u današnje vreme, pa su manifestacije poput „Kukuruzijade” posebno dobile na značaju.

– Veoma je bitno da se neguju ovakve manifestacije u malim sredinama, jer se na taj način neguje tradicija vezana za poljoprivredu, da je prikažemo i prenesemo mlađim generacijama. Zato Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu svake godine raspisuje konkurs za podršku tradicionalnim svečanostima. Ove godine u tu svrhu obezbedili smo 30 miliona dinara za pružanje podrške udruženjima koja neguju stare običaje u vezi sa poljoprivredom – kaže Zoltan Tot, zamenik pokrajinskog sekretara za poljoprivredu.

Takmičare je tokom branja kukuruza pratila muzika, da rad bude lakši i lepši. Na kraju manifestacije proglašene su najbolje ekipe, a svi učesnici dobili su suvenire – šolje sa odštampanim logom – klipom kukuruza. Dodatno se ocenjivao najbolje postavljen doručak i najbolja rakija koje su ekipe izložile na njivi. Uz rad, dobar zalogaj, kapljicu i pesmu, svih 150 učesnika manifestacije otišlo je iz Crne Bare raspoloženo i sa osmehom na licu, uz poruku – „Vidimo se i sledeće godine!”