Usled veoma teških uslova proizvodnje, kikindski ratari ostvarili su prinos od jedne i po do tri tone po hektaru naše najzastupljenije žitarice, dok je na pojedinim parcelama rod umanjen i do 70 odsto.

Usled višemesečne suše praćene ekstremno visokim temperaturama, poljoprivrednici na severu Banata nisu ni ove godine zadovoljni prinosima kukuruza. Berba je završena na oko 90 odsto površina, a rod se kreće od jedne i po do tri tone po hektaru, pa se procenjuje da je na pojedinim parcelama umanjen i do 70 odsto. Mnogi poljoprivrednici će u narednim godinama menjati setvenu strukturu i primat dati nekim drugim kulturama.

- Mi ćemo promeniti setvenu strukturu i smanjiti površine pod kukuruzom. Moramo ga sejati jer je to biljka koja je kod nas opstajala, ali ćemo redukovati površine i pirmeniti druge kulture poput uljane repice, stočnog i pivarskog ječma, ali ćemo definitivno smanjiti površine pod kukuruzom - priča Marko Đurđulov, poljoprivrednik iz Kikinde.

Poljoprivrednici kažu da se cena mehanizacije i repromaterijala menja veoma često, dok cena prozivoda stagnira, pa će izostati neka planirana ulaganja. Kukuruza je malo, rod je podbacio u celoj Vojvodini, pa se očekuje viša cena u narednim mesecima.

- Cena je 23 dinara i ona je najniža u žetvi, tako da ćemo sačekati i nadamo se da će cena skočiti jer kukuruza nema i trebalo bi da bude skuplji u narednom periodu. Videćemo kako se kreće tržište, bukvalno se cena formira na dnevnom nivou, u odnosu na ponudu i potražnju - dodao je Đurđulov.

Na području Kikinde kukuruz je tradicionalno najzastupljenija žitarica koja se i ovog proleća našla na oko 35.000 hektara.