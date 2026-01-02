Slušaj vest

Prema finansijskim izvorima, operacija je vredna 2,5 milijardi evra.

Silvio Kampara nastaviće da vodi grupu kao izvršni direktor, dok će Marko Bicari, trenutno direktor u Upravnom odboru Golden Goose-a, postati član odbora bez izvršne funkcije.

Nova dva partnera su već poznata po svojim investicijama u luksuznu tehnologiju: HSG u Monkler i Ermenegildo Zegna Group, a Temasek u Pop Mart, RedNote i Marshall.

"Oduševljeni smo što možemo da pozdravimo HSG i Temasek kao strateške partnere Golden Goose-a, kako bismo dodatno ojačali naše globalne ambicije rasta kao međunarodnog luksuznog brenda", rekao je Kampara.

Očekuje se da će operacija biti finalizovana do leta 2026.