Slušaj vest

Dario Nikić, koji na Instagramu dokumentuje stvarni život između EU i Balkana, u jednoj od poslednjih objava odlučio je da pokaže koliko u Nemačkoj košta školski pribor i pozvao je pratioce da napišu cene iz svojih gradova.

Da li je škola na Balkanu skuplja nego u Nemačkoj?

"Ljudi, svi pričaju da je Nemačka skupa… ali da li je zaista? Evo realnog poređenja cena školskog pribora 2026. NEMAČKA – video 2026. BALKAN – napišite u komentarima, da svi vide“, poručio je u uvodnoj objavi. Dodao je i pitanje: „Šta ovo znači… da li je škola na Balkanu skuplja nego u Nemačkoj? A plate? To svi znamo. Šta vi kažete – gde je zaista skuplje?“

U videu prikazuje konkretne cene iz jedne nemačke prodavnice. Tako se flomasteri mogu kupiti za 0,69 evra, jumbo drvene bojice za 0,99 evra, standardne bojice po sličnoj ceni, flomasteri za 0,89 evra, a bojanke već od 0,87 evra. Reč je o osnovnom priboru i povoljnijim varijantama proizvoda.

Jeftinije nije dobro u školi

Nikić je u drugoj objavi pojasnio da mu cilj nije da poredi zemlje tako što će jednu hvaliti, a drugu kritikovati. Kako navodi, želi da ukaže na razlike u sistemu. Napisao je da u Nemačkoj osnovne namirnice imaju nultu ili minimalnu stopu poreza, kao i da deo školskog pribora i proizvoda za decu takođe ima poreske olakšice jer se smatra osnovnom potrebom, a ne luksuzom. Dodao je da tamo postoji veliki izbor proizvoda po pristupačnim cenama i da govori o osnovnim, a ne luksuznim varijantama.

Objave su podstakle brojne komentare. Jedna korisnica je napisala: „Mi smo u Austriji i istina je, ovde je jeftinije nego dole. Prvi razlog je što imamo više opcija, od skupljeg do jeftinijeg pribora i mnogo više radnji. Drugo – deca dobijaju ‘Gutschein’ od 150 evra za početak školske godine, a i dečji dodatak je veći. Treće – ne kupujemo knjige kao u Srbiji, gde roditelji izdvajaju velike iznose.“

Drugi su, pak, istakli da škole često traže tačno određene brendove pribora, pa se jeftiniji proizvodi ne koriste u nastavi. Pojedini komentatori navode i da je video snimljen u diskontnoj prodavnici Action i da takve radnje nemaju svi gradovi. „Spakovao si celu Nemačku u jednu prodavnicu ‘Action’“, napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao da bi trebalo uporediti i cene u specijalizovanim knjižarama.