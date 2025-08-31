Slušaj vest

Kraj avgusta i početak septembra uvek donose dodatne troškove za roditelje đaka, a Sremska Mitrovica nije izuzetak. Iako je grad ove godine po prvi put obezbedio besplatne udžbenike za sve osnovce,troškovi školovanja i dalje predstavljaju značajan finansijski izazov.

Besplatni udžbenici i školski pribor

U Sremskoj Mitrovici ove godine, po prvi put, svi osnovci imaju obezbeđene besplatne udžbenike, što uključuje i učenike u prigradskim naseljima. Roditeljima je na račun uplaćen iznos koji pokriva troškove osnovnog kompleta knjiga, što delimično olakšava teret, ali dodatne knjige koje nastavnici traže i dalje moraju biti kupljene.

„Svaka pomoć je dobrodošla, ali i dalje moramo da planiramo svaki dinar. Za udžbenike smo dobili novac, dovoljno za osnovno, još nismo kupili sve knjige, čekamo početak školske godine, ali pribor, rančevi i odeća za fizičko koštaju više nego što smo očekivali“, kaže majka dvoje školaraca iz Sremske Mitrovice.

Cene školskog pribora variraju: male sveske koštaju između 62 i 90 dinara, dok su velike sveske skuplje, od 100 do 200 dinara, zavisno od motiva na koricama. Prazne pernice se mogu naći od 350 dinara, a kompletne pernice za niže razrede koštaju između 800 i 1.500 dinara, dok skuplje pernice mogu premašiti i 5.000 dinara. Tempere su 280 dinara, olovke 25, gumice 42, a zarezivači 48 dinara. Ukoliko planirate da kupite ranac za školu, minimum cene je oko 1.500 dinara.

„Moj sin kreće u prvi razred, i samo osnovni pribor košta skoro 5.000 dinara. Još nismo kupovali, čekamo spisak od učiteljice. Pri tome nisam uračunao ni odeću za fizičko i patike, a to je minimum,“ dodaje otac iz Mitrovice.

Dodatni troškovi i oprema

Pored udžbenika, roditelji se suočavaju sa kupovinom svesaka, olovaka, pernica, rančeva, patika, odeće za fizičko, muzičkih instrumenata i ostalih specifičnih stvari koje zavise od uzrasta deteta.

Cene školskog pribora u Sremskoj Mitrovici su sledeće:

Sveske: male od 62 do 90 dinara, velike od 100 do 200 dinara, minimum 5 za početak, tokom godine do 20 komada

Tempere/vodene boje: 280–1.500 dinara, minimum 2 kompleta za školsku godinu

Drvene bojice: 200–1.000 dinara, kupuju se više puta tokom godine

Pernica: prazna od 500 din, pune od 1.900 do preko 5.000 dinara

Oprema za fizičko: patike, majica, šorc

Muzički instrumenti: frula, metalofon, sintisajzer

Ranac za knjige: minimum 1.500 dinara, prosečno od 3.000 pa naviše, anatomski ranac preko 6.000 dinara

Računica za polazak u prvi razred

Minimalni trošak za udžbenike i osnovni pribor iznosi približno 19.900–20.000 dinara po detetu. U porodici sa dvoje dece, ovo znači da roditelji moraju izdvojiti oko 40.000 dinara samo za početak školske godine.

„Kada saberemo sve, shvatite koliko roditelji izdvajaju – praktično je to cela plata za mesec dana“, ističe majka troje dece iz prigradskog naselja.

Prava učenika i dodatna podrška

Ministarstvo prosvete obezbeđuje besplatne udžbenike za učenike osnovnog obrazovanja prema odlukama Vlade Republike Srbije. Pravo na udžbenike imaju:

Učenici iz porodica sa materijalnim ili socijalnim poteškoćama

Učenici sa smetnjama u razvoju ili invaliditetom po individualnom obrazovnom planu

Učenici kojima su potrebni prilagođeni udžbenici (veći font, Brajevo pismo, elektronski format)

Treće i svako naredno dete u porodici u sistemu osnovnog obrazovanja

Troškovi školovanja ne završavaju se sa kupovinom udžbenika i osnovnog pribora. Tokom godine često su potrebne dodatne sveske, bojice i olovke, kao i različite knjige i radni materijali. Pored toga, roditelji treba da računaju i na vannastavne aktivnosti, ekskurzije, užine i dodatne predmete, što dodatno opterećuje budžet.