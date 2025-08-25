RAZLIKA U CENI POLOVNIH I NOVIH UDŽBENIKA - Manja potražnja za polovnim nego svih prethodnih godina, da li se roditelji odlučuju za nove knjige ili nešto drugo?
Poznato je da svake godine glavobolju roditeljima donesu pripreme koje predstoje pred polazak u školu, ali olakšavajuća okolnost je to što umesto u knjižarama, potrebne knjige i udžbenike mogu kupiti po pristupačnijim cenama od preprodavaca polovnih knjiga.
Kurir televizija proveravala je stanje u Kosovskoj ulici u Beogradu, najpopularnijoj lokaciji za ovakvu kupovinu. Goran Terzić, jedan od prodavaca polovnih udžbenika, otkrio je razlike u ceni, detalje o dostupnosti i gužvama koje se očekuju na štandovima u narednim danima.
- Razlika između novih i polovnih udžbenika je od 40 do 50 posto od cene u knjižari. Postoji deo roditelja koji insistira na novim udžbenicima i samo takve kupuju, ali postoji i veliki deo njih koji se snabdeva kod nas.
Terzić kaže da ovogodišnja sezona u odnosu na sve prethodne primetno kasni, ali da je to iz razloga što spiskovi sa obaveznim udžbenicima, koji variraju od škole do škole, kasne.
- Sezona kasni, ali nadam se da će školska godina početi kao planirano. Sezona nam obično počinje negde oko 20. avgusta, ali mislim da kasne spiskovi po školama. U Beogradu nikad nije kasno za kupovinu.
