Poznato je da svake godine glavobolju roditeljima donesu pripreme koje predstoje pred polazak u školu, ali olakšavajuća okolnost je to što umesto u knjižarama, potrebne knjige i udžbenike mogu kupiti po pristupačnijim cenama od preprodavaca polovnih knjiga.

Kurir televizija proveravala je stanje u Kosovskoj ulici u Beogradu, najpopularnijoj lokaciji za ovakvu kupovinu. Goran Terzić, jedan od prodavaca polovnih udžbenika, otkrio je razlike u ceni, detalje o dostupnosti i gužvama koje se očekuju na štandovima u narednim danima.

Foto: Nebojša Mandić

- Razlika između novih i polovnih udžbenika je od 40 do 50 posto od cene u knjižari. Postoji deo roditelja koji insistira na novim udžbenicima i samo takve kupuju, ali postoji i veliki deo njih koji se snabdeva kod nas.

Terzić kaže da ovogodišnja sezona u odnosu na sve prethodne primetno kasni, ali da je to iz razloga što spiskovi sa obaveznim udžbenicima, koji variraju od škole do škole, kasne.

- Sezona kasni, ali nadam se da će školska godina početi kao planirano. Sezona nam obično počinje negde oko 20. avgusta, ali mislim da kasne spiskovi po školama. U Beogradu nikad nije kasno za kupovinu.

RAZLIKA U CENI POLOVNIH I NOVIH UDŽBENIKA - Manja potražnja za polovnim nego svih prethodnih godina, da li se roditelji odlučuju za nove knjige ili nešto drugo? Izvor: Kurir televizija

